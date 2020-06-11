Мнацаканян: Невыдача разыскиваемых не повлияла на армяно-российские отношения

По мнению министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, тот факт, что Россия отказывается выдать Армении находящихся в розыске бывших чиновников, не влияет на отношения между двумя странами.

Напомним, на данный момент в России находятся объявленные в розыск бывший министр обороны Микаэл Арутюнян, бывший генеральный прокурор Геворк Костанян, бывший руководитель следственной группы по делу «1 марта» Ваагн Арутюнян, бывший глава Службы принудительного исполнения судебных актов, бывший депутат-республиканец Мигран Погосян, известный как «Алрахаци Лёвик» («Лёвик с мукомольни») Левон Саргсян. Россия по разным причинам уже отказалась выдать Микаэла Арутюняна, Ваагна Арутюняна и Миграна Погосяна.

На вопрос, пытается ли МИД Армении вернуть бывших чиновников по дипломатическим каналам, Зограб Мнацаканян ответил, что это вопросы процессуально-правового характера. «Они носят процессуально-правовой характер. Давайте разберемся, как это происходит, если мы имеем дело с политическим вопросом, связанным с международными отношениями, это другое дело, но это вопросы процессуально-правового характера, и они осуществляются в соответствующих плоскостях», - сказал он.

На вопрос, не влияют ли эти вопросы на отношения между двумя странами, министр ответил: «Конкретно это не влияет на наши отношения».

Кстати, к этому вопросу сегодня обратился также посол России в Армении Сергей Копыркин. В частности, отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, почему Россия не выдает бывших армянских чиновников, разыскиваемых по различным уголовным обвинениям, поддерживает ли Россия представителей бывшей власти, Сергей Копиркин сказал, что вопрос экстрадиции для него находится не в политической, а в правовой плоскости.

Возвращаясь к брифингу министра иностранных дел Армении, отметим, что Зограб Мнацаканян сегодня в беседе с журналистами затронул также проблемы, существующие между Арменией и Россией. Министр подчеркнул, что в отношениях между двумя странами нет кризисных вопросов, но не нужно делать вид, вообще нет проблем, если бы не было проблем, не было бы и отношений. И правительство Армении говорит об этом с общественностью открыто и прозрачно. «У нас есть множество вопросов, но глубинных, кризисных проблем у нас нет», - сказал он.

Касаясь урегулирования карабахского конфликта, министр иностранных дел Армении отметил, что в условиях пандемии очень важно исключить рост напряженности на границе. Естественно, из-за пандемии встречи между сторонами не проводятся. Как сообщил министр, в период распространения коронавируса у него состоялась всего одна видеоконференция с азербайджанским коллегой с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Армянская сторона также находится в постоянном контакте с сопредседателями до тех пор, пока ситуация позволит им возобновить работу. «В нынешних условиях основным важным приоритетом является сохранение той среды, тех необходимых условий, которые не будут препятствовать продолжению нашей работы. В первую очередь речь идет об исключении любых рисков и эскалации», - сказал он.

На вопрос, существует ли в настоящее время обсуждаемый документ по урегулированию конфликта, о котором говорил также министр иностранных дел России Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян ответил, что он более чем однозначно ответил на этот вопрос и не знает, как еще это объяснить.

Напомним, в апреле этого года Лавров заявил, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана в настоящее время активно обсуждают проекты карабахского урегулирования, предложенные во время встречи в Москве год назад с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и в основе дискуссий лежат принципы поэтапного урегулирования проблемы. В ответ министр иностранных дел заявил, что никоим образом невозможно предположить, что какая-либо из армянских сторон может пойти на односторонние уступки, которые поставят под угрозу безопасность населения Нагорного Карабаха.

Касаясь числа зараженных коронавирусом сотрудников в Министерстве иностранных дел Армении, министр сообщил, что на данный момент инфекция подтверждена у двух сотрудников, еще несколько человек из-за контактов с инфицированными самоизолировались. По словам Зограба Мнацаканяна, сейчас их самая большая задача состоит в том, чтобы предотвратить распространение инфекции, что помешало бы их работе».