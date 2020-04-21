Лавров: В основе дискуссий Мнацаканяна и Мамедъярова лежат принципы поэтапного урегулирования

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана в настоящее время активно обсуждают проекты карабахского урегулирования, предложенные во время встречи в Москве год назад с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Более того, глава МИД РФ утверждает, что в основе дискуссий лежат принципы поэтапного урегулирования проблемы.

«Эти документы предполагают продвижение к урегулированию на основе поэтапного подхода, предполагая на первом этапе решение наиболее актуальных проблем, освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических и прочих коммуникаций», - сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, есть ли у международного сообщества сегодня эффективные механизмы в вопросе реализации принятых ООН резолюций по карабахской проблеме.

В ответ глава МИД России напомнил, что эти резолюции были приняты в разгар боевых действий, в первую очередь в них призывалось прекратить боевые действия и перейти к мирным переговорам.

«Я убежден, что когда мы придем к решению о подписании этих документов, это будет важнейший шаг в выполнении резолюций Совета Безопасности ООН, о которых идет речь и которые, повторю еще раз, требовали прекратить войну и начать договариваться. Договариваться начали, нужно договориться теперь. Именно этого мы и добиваемся как сопредседатели Минской группы ОБСЕ», – подчеркнул Сергей Лавров в ходе круглого стола с участниками Фонда поддержки публичной дипломатии имени Александра Горчакова.

Ранее сообщалось, что сегодня вечером министры иностранных дел Армении и Азербайджана проведут видеоконференцию, в которой примут участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Это первые контакты между сторонами после президентских и парламентских выборов в Нагорном Карабахе.