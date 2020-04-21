На видеоконференции Мнацаканян-Мамедъяров была подчеркнута необходимость соблюдения режима прекращения огня

21 апреля состоялась видеоконференция министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, участники обсудили ситуацию в регионе в результате распространения коронавируса нового типа, подчеркнув, что с этим новым вызовом сталкиваются все народы региона, независимо от политических границ. Были затронуты недавние события в регионе.

В контексте глобальной борьбы с новым типом коронавируса особо была подчеркнута необходимость принятия шагов в направлении безоговорочного соблюдения и укрепления режима прекращения огня. В этой связи сопредседатели Минской группы ОБСЕ подчеркнули важность своего заявления и призыва генерального секретаря ООН к глобальному прекращению огня.

По итогам совещаний, состоявшихся 21 апреля, было принято совместное заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана и сопредседателей Минской группы ОБСЕ.