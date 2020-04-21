Мы не можем даже предположить возможность пересмотра оборонительных линий – Мнацаканян

В переговорах по карабахскому урегулированию ни одна из армянских сторон даже не может предположить возможность пересмотра оборонительных линий, ставя под угрозу безопасность населения Нагорного Карабаха. Об этом сегодня на брифинге в правительстве заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, реагируя на сегодняшнее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Да, в этом комментарии были ссылки на многочисленные документы. Начиная с Ки-Уэста до последнего. Речь зашла также о том, какие документы обсуждаются в течение этих двух лет. Давайте будем предельно ясны, подобные подходы появлялись в 2014-м, в 2016 годах, и эти подходы были неприемлемы для армянских сторон. С 2018 года обсуждения ограничивались рассмотрением подходов и оценок сторон вокруг отдельных элементов. Предложенный в 2014 году вариант сегодня не находится на переговорном столе. Мы более чем конкретно говорили о своих позициях, где для армянской стороны подчеркнутым и первоочередным приоритетом является компонент безопасности.

То, что касается «территорий», как это было указано в комментарии, помимо всего прочего, это зона безопасности, оборонительные линии. Никоим образом ни одна из армянских сторон даже не может предположить возможность пересмотра этого, ставя под угрозу безопасность населения Арцаха. Ни в коем случае невозможно даже предположить, что одна из армянских сторон может пойти на уступки, которые вновь могут поставить под угрозу безопасность народа Арцаха», – подчеркнул Зограб Мнацаканян.

Сергей Лавров сегодня отметил, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана в настоящее время активно обсуждают проекты карабахского урегулирования, предложенные во время встречи в Москве год назад с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Более того, глава МИД РФ утверждал, что в основе дискуссий лежат принципы поэтапного урегулирования проблемы. «Эти документы предполагают продвижение к урегулированию на основе поэтапного подхода, предполагая на первом этапе решение наиболее актуальных проблем, освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических и прочих коммуникаций», - сказал Лавров.

«Среди основных принципов есть также принцип самоопределения, который для армянских сторон является приоритетным, преобладающим в этом переговорном процессе. Мы это многократно «называли безопасностью и статусом». Сейчас я более открыто заявляю, что выражение принципа самоопределения означает уточнение статуса, право на свободное волеизъявление без ограничений. Мирное урегулирование возможно посредством компромиссов. Односторонних уступок не было и не будет. Ни одна из армянских сторон ни при каких обстоятельствах не будет придерживаться подхода, который подразумевает подрыв безопасности, создание угроз для населения Нагорного Карабаха, тем более в условиях, когда эта угроза остается реальной и экзистенциональной. Для армянской стороны более чем приоритетно выражение принципа самоопределения в переговорном процессе. Взаимные уступки должны быть соразмерными, в которых армянские стороны видят полноценное отражение элементов безопасности и статуса. Это было и остается подходом армянской стороны, за эти два года мы говорили более чем конкретно об этом, и об этом мы говорим во время переговоров. Если кто-либо предполагает, что мы можем говорить одно на переговорах и нечто другое собственной общественности, то глубоко ошибается», – добавил глава МИД Армении.