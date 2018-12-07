Пашинян в Санкт-Петербурге побеседовал с Алиевым, а также с Лукашенко

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в Санкт-Петербурге побеседовал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым об обмене пленными. Об этом Пашинян сообщил сегодня в Ванадзоре, отвечая на вопрос Радио Азатутюн.

Он отметил, что, к сожалению, они не пришли к согласию.

«С Алиевым встречи не было, с Алиевым мы побеседовали об обмене пленными и, к сожалению, не пришли к согласию, но обсуждения продолжим, потому что, как вы знаете, они предлагают [обмен по принципу] «всех на всех». Но мы здесь видим проблему, а также мы должны обсудить это с властями Арцаха. Было просто общение, мы побеседовали о предыдущей истории, эпизодах переговорного процесса и прочее. То есть, была не встреча, а просто общение. Вы знаете, что после заседания Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС состоялся обед в формате СНГ», - сказал Пашинян.

В начале ноября Государственная комиссия Азербайджана по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан заявила, что еще два года назад, после апрельской войны, обратилась в Международный комитет Красного Креста (МККК) с предложением обменять пленных по принципу «всех на всех».

Между тем, Армения утверждает, что не получала от азербайджанской стороны официального предложения об обмене пленными. В то же время, Ереван и Степанакерт заявили, что отвергают вариант обмена «всех на всех», поскольку азербайджанцы, находящиеся на армянской стороне, не являются военнопленными, а осуждены за преступления.

Сегодня о беседе Пашиняна и Алиева в рамках неформальной встречи лидеров стран-членов СНГ сообщил также заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Отметим, что впервые подобное неформальное общение лидеров двух стран произошло на полях саммита СНГ в Душанбе 28 сентября этого года, в результате чего был достигнут ряд устных договоренностей.

Пашинян сегодня сказал, что в Санкт-Петербурге также побеседовал с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

На вопрос, потребовал ли он объяснений от Лукашенко, исполняющий обязанности премьер-министра ответил: «Да, знаете, если я обвиняю его в раскрытии содержания закрытого заседания,то считаю, что будет неправильно, если я сам сделаю это. Разговор меня удовлетворил».

Президент Беларуси Александр Лукашенко после состоявшегося в Астане заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ на встрече с послом Азербайджана в Беларуси рассказал последнему о том, что обсуждалось на этой встрече, прошедшей в закрытом формате.

И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в ответ на этот шаг Лукашенко заявил: «Я удивлен, что человек, который уже 30 лет находится в статусе лидера государства, может совершить такой шаг. Я, разумеется, потребую разъяснений у президента Беларуси, и не только у президента Беларуси».