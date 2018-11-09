Главной интригой саммита ОДКБ стал вопрос назначения нового генсека

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян вчера в столице Казахстана принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), главной интригой которого стал вопрос назначения нового генерального секретаря организации.

Лидеры государств-членов ОДКБ долго обсуждали этот вопрос, но так и не пришли к общему знаменателю.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, в ходе встречи был затронут также вопрос о назначении генерального секретаря ОДКБ. Стороны договорились продолжить обсуждение этого вопроса на встрече 6 декабря в Санкт-Петербурге. В то же время будет проведена работа по разработке соответствующих норм, регулирующих вопросы, связанные с досрочным прекращением полномочий генерального секретаря.

Корреспондент российской газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников, который был в Астане, вчера написал, что основной спор развернулся между президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, руководители других государств-членов организации, включая президента России Владимира Путина, были согласны на любой сценарий. Назарбаев утверждал, что генсеком должен стать представитель Беларуси, Пашинян, в свою очередь, настаивал, что должность генсека ОДКБ до 2020 года должна остаться за представителем Армении. Ранее тот же «Коммерсантъ» написал, что Пашинян в этом вопросе был непреклонен.

В свою очередь, «Московский комсомолец» написал, что Россия предложила компромиссный вариант – назначить на эту должность многолетнего заместителя генерального секретаря ОДКБ, а ныне исполняющего обязанности генсека Валерия Семерикова (представитель России), однако против этого сценария выступил президент Беларуси Александр Лукашенко и заявил, что если Армения отозвала Юрия Хачатурова, значит, следующим руководителем секретариата организации на ротационной основе должен стать представитель Беларуси. У официального Минска уже есть кандидат на этот пост – секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась.

С апреля 2017 года занимавший должность генерального секретаря ОДКБ Юрий Хачатуров, которому в Армении предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях 1 марта 2008 года, в конце прошлой недели был освобожден от этой должности.

