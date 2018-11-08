Армения не получала от Азербайджана предложения об обмене пленными – и. о.замминистра обороны

Армения не получила от азербайджанской стороны предложения об обмене пленными, сегодня после заседания правительства в ответ на вопрос Радио Азатутюн сказал и. о. заместителя министра Армении обороны Габриэл Балаян.

Согласно «Интерфаксу», Государственная комиссия Азербайджана по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан вчера вновь заявила, что еще два года назад, после апрельской войны, обратилась в Международный комитет Красного Креста (МККК) с предложением обменять пленных по принципу «всех на всех».

Балаян назвал это утверждение ложью: «Я могу сказать, что это абсолютная ложь. До моего выхода из здания Министерства обороны сегодня, примерно в 10:20, подобное предложение Министерство обороны не получало. Подобные предложения, в соответствии с принятой правоприменительной практикой, поступают к нам главным образом по каналам Красного Креста. Я вообще не могу представить, о чем идет речь, учитывая тот факт, что в Армении военнопленных нет, ни в Армении, ни в Республике Арцах», - сказал замминистра.

Балаян отметил, что это заявление адресовано внутренним либо, возможно, каким-то внешним «бенефициарам» Азербайджана.

«Мы довольно открыто работаем в этом вопросе, если с их стороны была подобная инициатива, я предполагаю, что Красный Крест, будучи прекрасно знаком с ситуацией, и сам понимает, что это заявление просто адресовано их внутренним или, возможно, каким-то внешним бенефициарам и не имеет под собой никаких оснований», - сказал замминистра обороны Армении.