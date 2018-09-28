Пашинян и Алиев провели краткую беседу в Душанбе

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ после встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в Нью-Йорке призывают стороны воздержаться от шагов, ведущих к обострению ситуации, и особо подчеркивают, что урегулирование карабахской проблемы требует уступок от всех сторон.

По итогам отдельных и совместных встреч с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана – Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым, состоявшихся 25-27 сентября в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН, посредники распространили заявление, в котором выражают глубокую обеспокоенность в связи с продолжающимися случаями гибели людей и призывают избегать воинственной риторики.

За день до заявления посредников Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о гибели 19-летнего военнослужащего Армии обороны Карабаха от выстрела с азербайджанской стороны и заявило, что Баку полностью не отвел в места постоянной дислокации войска и военную технику, стянутые к границе во время проведения на днях военных учений.

На прошлой неделе Азербайджан в граничащих с Карабахом районах провел широкомасштабные военные учения, в которых были задействованы около 20 тысяч военнослужащих, танки, ракетно-артиллерийские установки и боевая авиация, одна треть которых, согласно официальному Степанакерту, по-прежнему остается на передовой.

Более того, в последние дни из Баку звучали угрозы в связи с проведенными в Карабахе учениями. В начале этой недели Министерство обороны Азербайджана распространило специальное заявление, в котором утверждало, что готово уничтожить армянскую авиацию, если та попытается приблизиться к позициям азербайджанской армии.

Не указывая адресатов и деталей, сопредседатели Минской группы в своем заявлении также сообщают, что обсудили с министрами ситуацию в регионе и попросили у них разъяснений «касательно ряда недавних заявлений и инцидентов, вызывающих обеспокоенность».

Как отреагировали стороны, посредники не поясняют, однако считают нужным подчеркнуть, что всеобъемлющее урегулирование требует уступок от всех сторон.

«В данном контексте министры подтвердили важность принятия мер для активизации переговорного процесса и принятия дополнительных мер для снижения напряженности», – также отмечают в своем заявлении российский, американский и французский сопредседатели, сообщая, что министры договорились встретиться еще раз до конца года.

Это будет уже третья встреча Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова после произошедшей в Армении смены власти, в то время как относительно встречи лидеров стран – Никола Пашиняна и Ильхама Алиева пока четких договоренностей нет.

На днях МИД Армении официально заявил, что для этого необходимы предусловия. «Мы уже неоднократно говорили, что это не должно быть самоцелью, что это должно иметь содержание. В случае наличия содержания должны быть договоренности, например, договоренности о принципах урегулирования. У нас есть десятилетний горький опыт того, как мы договаривались, а Азербайджан отходил [от договоренностей]», - сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, напомнив, что премьер-министр Никол Пашинян на днях с трибуны ООН заявил, что Азербайджан должен выполнить все достигнутые ранее договоренности.

На данный момент и официальный Баку, и официальный Ереван отмечают, что договоренности о встрече лидеров двух стран лицом к лицу пока нет. Между тем, сообщается, что Никол Пашинян и Ильхам Алиев провели краткую беседу в Душанбе в рамках саммита СНГ. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Никол Пашинян, пообещав рассказать подробности по возвращении в Ереван.