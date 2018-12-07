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Карабах

Гаджиев: В Санкт-Петербурге состоялась беседа Пашинян-Алиев

И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян (в центре), президент Беларуси Александр Лукашенко (справа) и президент Азербайджана Ильхам Алиев на неформальной встрече глав стран-членов СНГ, Санкт-Петербург, 6 декабря 2018 г.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне в рамках неформальной встречи лидеров стран-членов СНГ в Санкт-Петербурге побеседовал с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Об этом заявил заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Были проведены обсуждения по продолжению активных переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и соблюдению режима прекращения огня», - согласно «АзерТАдж» , сказал Гаджиев.

По его словам, руководители двух государств в ходе беседы обсудили также вопрос обмена пленными между Арменией и Азербайджаном.

Армянская сторона пока о беседе Пашинян-Алиев не сообщает.

Отметим, что впервые подобное неформальное общение лидеров двух стран произошло на полях саммита СНГ в Душанбе 28 сентября этого года, в результате чего был достигнут ряд устных договоренностей.

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