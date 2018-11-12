У Минска есть три кандидата на должность генсека ОДКБ - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов предложить не одного, а трех кандидатов на пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), вновь напоминая, что на ротационной основе следующим руководителем организации должен стать представитель Беларуси. Об этом Лукашенко заявил на встрече с послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым, притом что Баку не является членом ОДКБ.

«Следующая страна по алфавиту Беларусь, и мы должны быть готовы к тому, чтобы предложить свою кандидатуру, у меня на сегодня три кандидатуры, которые я могу предложить на должность генерального секретаря ОДКБ», − заявил Лукашенко.

Касаясь обсуждений, прошедших по этому вопросу на прошлой неделе в Астане, Лукашенко заявил, что некоторые публикации и домыслы СМИ его удивили.

Российские СМИ, в частности, «Коммерсантъ», писали, что в ходе саммита ОДКБ лидеры стран-членов обсуждали лишь вопрос назначения генсекретаря и после продлившихся несколько часов обсуждений так и не смогли принять решение, поскольку исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян последовательно отверг все варианты уступки должности генсека Беларуси или России.

Президент Беларуси, между тем, сегодня на встрече с послом Азербайджана заверил, что этот вопрос вовсе не был для них первостепенным и главенствующим. «Да, мы обсуждали этот вопрос, но он занял у нас, наверное, 15 минут», – заметил Лукашенко, в то же время, признав, что по вопросу кандидатуры звучали противоположные мнения.

«Естественно, вариантов была масса. Но это не значит, что мы ущемили Армению, что кто-то там победил, кто-то проиграл. Пашинян [и.о. премьер-министра Армении] должен в правительстве просто разобраться с ситуацией. Армения возглавляет ЕАЭС и ОДКБ, очень большая нагрузка на страну, которая находится на переходном периоде. Справится ли Армения?» - сказал президент Беларуси, подчеркнув, что Пашинян должен обсудить этот вопрос с собственным кабинетом и сообщить союзникам по ОДКБ о решении 6 декабря на саммите в Санкт-Петербурге.

Должность генсека ОДКБ вакантна с 2 ноября, до этого ее занимал бывший начальник Генштаба ВС Армении Юрий Хачатуров, которому в Ереване предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях 1 марта 2008 года.

Согласно уставу ОДКБ, генеральный секретарь организации назначается сроком на три года, и представитель Армении, по сути, должен был занимать эту должность до 2020 года. С другой стороны, устав не уточняет, как регулируется этот вопрос в случае досрочного прекращения полномочий генсекретаря.