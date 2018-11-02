Баку предложил Еревану обмен пленными - «Интерфакс»

Баку предложил Еревану произвести обмен пленными и задержанными двумя сторонами лицами по принципу «всех на всех». Официальный Ереван пока не дал ответа на это предложение. Об этом сообщает информагентство «Интерфакс» со ссылкой на свой осведомленный источник.

Агентство отмечает, что в настоящее время в Азербайджане находятся трое граждан Армении: Арсен Багдасарян, Карен Казарян и Завен Карапетян, которых официальный Баку считает диверсантами и военными преступниками. Они приговорены в Азербайджане к длительным срокам заключения.

У армянской стороны в настоящее время находятся трое азербайджанцев. Шахбаз Гулиев и Дильхам Аскеров были задержаны в июле 2014 года на территории Нагорного Карабаха. Суд Степанакерта приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы, признав их виновными в ряде тяжких преступлений: шпионаже, незаконном пересечении государственной границы, ношении оружия, похищении, убийстве. Третий находящийся у армянской стороны азербайджанец – Эльнур Гусейнзаде, он был задержан в прошлом году у села Талиш Нагорного Карабаха. Официальный Степанакерт утверждает, что Гусейнзаде 1995 года рождения – военнослужащий азербайджанской армии и был задержан в момент совершения диверсии.

На условиях анонимности в беседе с ведущим российским информагентством источник отметил, что Армения и Азербайджан имеют опыт обмена пленными «всех на всех» еще с 1996 года, когда примерно через два года после завершения войны тогдашний президент Азербайджана Гейдар Алиев обменял нескольких граждан Армении на азербайджанцев, находившихся в плену в Армении. Источник «Интерфакса» добавил, что Азербайджан предлагает применять данный принцип обмена и в будущем.

Тема пленных в последние дни довольно активно муссируется в азербайджанских СМИ. Накануне к этому вопросу обратился руководитель Службы государственной безопасности Азербайджана Мадат Гулиев, заявив, что число пленных азербайджанцев, удерживаемых армянской стороной, составляет 871. «Их пытаются убедить, что государства Азербайджан больше не существует и что якобы Азербайджан полностью находится под контролем Армении», - заявил глава Службы государственной безопасности Азербайджана.

А руководитель рабочей группы Госкомиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана другому СМИ сказал, что «комиссия в течение своей 25-летней деятельности возвратила Армении 507 челочек».

Официальные Ереван и Степанакерт пока не отреагировали на разговоры об обмене пленных. Президент Армении Армен Саркисян, однако, заявил, что между сторонами конфликта «разрабатываются определенные элементы доверия», не раскрыв при этом скобок.

Сегодня к теме карабахского конфликта обратился глава дипломатического ведомства России, являющейся одним из государств-посредников в карабахском урегулировании. Один из немногих вопросов, прозвучавших на совместной пресс-конференции Сергея Лаврова с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, касался именно развитий вокруг урегулирования карабахского конфликта. Лавров заявил, что приветствует договоренность руководства Армении и Азербайджана активизировать контакты по нагорно-карабахскому урегулированию, но всерьез заниматься этим вопросом едва ли возможно до завершения «бурных внутриполитических процессов» в Армении.

«Мы такую договоренность приветствуем, хотя конечно понимаем, что, пока достаточно бурные внутриполитические процессы в Армении не завершатся, едва ли возможно будет всерьез рассматривать конкретные варианты выхода из этого кризиса и обеспечения полноценного нагорно-карабахского урегулирования», - согласно «Интерфаксу», сказал глава МИД РФ.

Сергей Лавров также прокомментировал заявление исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Степанакерт должен принимать участие в переговорах. Глава МИД России подчеркнул, что это возможно лишь с согласия Баку и Еревана. «Для того, чтобы менять нынешний двусторонний формат, требуется согласие обеих сторон. Насколько мы знаем, такого согласия нет. И я бы не стал, честно говоря, выдвигать предварительные условия для того, чтобы начать рассматривать сущностные вопросы нагорно-карабахского урегулирования», – сказал Лавров.

Глава МИД РФ также сообщил, что Нагорный Карабах вышел из переговоров по предложению бывших властей Армении. «В свое время карабахские представители участвовали в переговорах Баку и Еревана. По предложению армянского руководства эта практика была изменена и переговоры уже много лет ведутся напрямую только между Арменией и Азербайджаном, – сказал глава российского внешнеполитического ведомства, добавив: - Разумеется, мы исходим из того, что Ереван в своих переговорных позициях учитывает подходы Карабаха».