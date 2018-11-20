«В этом вопросе моим собеседником является лично президент Беларуси» - Пашинян

«Мы не собираемся замалчивать какие-либо вопросы, касающиеся интересов Армении», - сегодня на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, обращаясь к ситуации вокруг избрания нового генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Пашинян отметил, что собирается последовательно и в атмосфере партнерства защищать интересы Армении.

На вопрос, какие шаги предпримет Армения, если 6 декабря не удастся достичь консенсуса и Армения потеряет должность генсека ОДКБ, Пашинян ответил: «Если консенсуса не будет, мы продолжим работу в направлении его достижения, поскольку решения в ОДКБ принимаются на основе консенсуса».

Должность генсека ОДКБ вакантна с 2 ноября. До этого ее занимал бывший начальник Генштаба ВС Армении Юрий Хачатуров, которого Ереван досрочно отозвал после предъявления обвинения в свержении конституционного строя по делу о событиях 1 марта 2008 года в Ереване.

8 ноября на саммите ОДКБ в Астане страны-члены организации так и не пришли к общему знаменателю в вопросе назначения нового генерального секретаря и решили продолжить обсуждения 6 декабря на саммите в Санкт-Петербурге.

Спустя несколько дней после саммита в Астане президент Беларуси Александр Лукашенко ​обсудил с послом Азербайджана в Беларуси ​вопрос назначения нового генсека ОДКБ, отметив, что на ротационной основе следующим генсеком организации должен стать представитель Беларуси и у него есть три кандидата на этот пост. За этим заявлением последовала жесткая реакция Никола Пашиняна, который заявил, что потребует разъяснений у президента Беларуси.

Пашинян заявил, что подобное решение партнеры по ОДКБ принимают консенсусом, которого не было.

И. о. премьер-министра сегодня отметил, что в этом вопросе его собеседником является лично президент Беларуси.

«С армянской стороны уже последовала реакция на ответ пресс-секретаря МИД Беларуси. Сам я лично сказал то, о чем хотел сказать, и в этом вопросе моим собеседником является лично президент Беларуси, от которого я на данный момент не получил какого-либо отклика. То, о чем я говорил, остается в силе, и нет никаких сомнений в том, что то, о чем я говорил, произойдет, то есть, я потребую разъяснений о произошедшем и о ряде других процессов. Это не новость, это происходило и в прошлом по разным поводам, и этот образ действия продолжится, - сказал Пашинян и добавил: - Во всяком случае, мы не собираемся замалчивать какие-либо вопросы, касающиеся интересов Армении, и собираемся принципиально, последовательно и в атмосфере партнерства защищать национальные интересы Армении».