Азербайджан получил от Беларуси новую партию ракетных комплексов «Полонез»

Азербайджан получил от Беларуси новую партию оперативно-тактических ракетных комплексов «Полонез». Об этом сообщает пресс-служба информагентство «Туран» со ссылкой на Минобороны Азербайджана. Однако в сообщении не указаны количество комплексов и сумма контракта.

301-миллиметровые РСЗО «Полонез» приняты на вооружение азербайджанской армии в 2018 году, они являются одними из самых современных комплексов, имеющихся в распоряжении ВС Азербайджана. Согласно азербайджанской стороне, их максимальная дальность поражения цели составляет 300 км, а радиус поражения - 80 километров.

Сделка между Баку и Минском была заключена после поставки Россией Армении ракетного комплекса «Искандер».

Ранее российская газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны Беларуси, сообщала, что Минск продаст Баку 10 таких комплексов.