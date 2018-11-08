Решение о кандидатуре генсека ОДКБ будет принято 6 декабря в Санкт-Петербурге

Лидеры государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сегодня не смогли договориться о новом кандидате на должность генерального секретаря организации.

Кто станет генеральным секретарем ОДКБ после отзыва представителя Армении Юрия Хачатурова, главы государств-членов ОДКБ решат 6 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В столице Казахстана Астане сегодня состоялся саммит этой организации, в котором принял участие исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Вчера помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на должность генсека ОДКБ рассматриваются три кандидатуры: заместителя генсекретаря ОДКБ Валерия Семерикова, секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася и бывшего министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна.

Армянская сторона настаивает, что организацией до 2020 года должен руководитель представитель Армении, заявил вчера помощник Путина.

По мнению армянской стороны, ее представитель должен доработать на этом посту оставшийся период - до мая 2020 года.

Российский «Коммерсантъ» сегодня написал, что все будет зависеть от позиции Никола Пашиняна. Еще в понедельник Пашинян был непреклонен, написало российское издание, ссылаясь на свой дипломатический источник.

«Коммерсантъ» сегодня опубликовал еще одну статью, посвященную саммиту ОДКБ, в которой, ссылаясь на свои дипломатические источники, сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев был готов сегодня принять участие в саммите в Астане в качестве гостя, но против этой идеи выступила армянская сторона.

По словам собеседников «Ъ», идею пригласить Алиева высказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, ее поддержали некоторые другие лидеры, в частности, президент Беларуси Александр Лукашенко.

Сегодня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на саммите ОДКБ заявил, что де-юре закреплен вопрос статуса наблюдателя в организации. «ОДКБ - открытая организация, и мы открыты для сотрудничества как с различными международными организациями, так и с отдельными странами», - сказал Назарбаев.

Сегодня на саммите организации было обсуждено более 20 вопросов. Ранее исполняющий обязанности генсека организации заявил, что по всем вопросам страны-члены пришли к согласию, за исключением плана работы по созданию объединенной системы противовоздушной и противоракетной обороны. Этот вопрос будет рассмотрен позже.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в Астане, что страны-члены ОДКБ выступают против денонсации российско-американского договора о ракетах малой и средней дальности.

Ранее о намерении выйти из договора заявил официальный Вашингтон.