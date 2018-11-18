Минск отреагировал на заявление Пашиняна

Начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолий Глаз на вопрос портала «TUT.BY» прокомментировал недавнее заявление и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Напомним, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что удивлен тем, что президент Беларуси Александр Лукашенко после закрытого заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ на встрече с послом Азербайджана в Беларуси рассказал подробности этого заседания, которое проходило в закрытом режиме. Пашинян также отметил, что потребует объяснений не только у президента Беларуси, но также у президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«Видимо, исполняющий обязанности премьер-министра Армении возомнил себя международным прокурором, уполномоченным карать или миловать. Возможно, это было приемлемо в случае с бывшим Генеральным секретарем ОДКБ – гражданином Армении Юрием Хачатуровым. Но в межгосударственных отношениях существуют вполне четкие нормы протокола и этикета. Наверное, господин Пашинян пока не понял, что правила так называемой уличной демократии не приемлемы в большой политике. Жаль. Надеемся, что со временем это пройдет», - отметил Анатолий Глаз.