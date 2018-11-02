Юрий Хачатуров освобожден от должности генерального секретаря ОДКБ

Юрий Хачатуров, обвиняемый в Армении в свержении конституционного строя, освобожден от должности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«В соответствии с установленным порядком инициированная армянской стороной процедура досрочного отзыва с должности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности представителя Республики Армения Хачатурова Юрия Григорьевича завершена. Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Хачатуров Ю.Г. освобожден от должности генерального секретаря Организации», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ОДКБ.

Также сообщается, что исполнение обязанностей генерального секретаря этой военно-политической организации, объединяющей 6 стран, возложено на заместителя генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова.

Юрию Хачатурову, который в 2008 году был заместителем министра обороны Армнии и начальником Ереванского гарнизона, в Армении в июле этого года было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях 1 марта 2008 года. Решением суда он был освобожден под залог в 5 млн драмов (10 тыс. долларов) и с начала августа в Москве продолжал выполнять обязанности генсека ОДКБ.

После выдвижения обвинений Армения предложила странам-партнерам по ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря.

Юрий Хачатуров занимал должность генерального секретаря ОДКБ с 14 апреля 2017 года.

Сегодня в парламенте исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на брифинге с журналистами, отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, есть ли у Армении новый кандидат на должность генсека ОДЕБ, сказал: «У Армении есть кандидаты, которые, по нашей оценке, могут и поддержат нормальный процесс работы секретариата организации».

Мнацаканян добавил, что на следующей неделе в ОДКБ состоится обсуждение на уровне министров иностранных дел на основе уже проделанной работы. Он также отметил, что на следующей неделе уже будет объявлено о результатах обсуждения.

Мнацаканян напомнил, что в Совете коллективной безопасности ОДКБ Армению представляет премьер-министр, который 8 ноября в столице Казахстана Астане примет участие в саммите организации.

На вопрос Радио Азатутюн, смогла ли Армения сохранить право на выдвижение нового кандидата на пост генерального секретаря ОДКБ, и. о. главы МИД ответил, что вопрос находится в повестке дня. «Мы уверены, что сможем выполнить эту функцию. Если мы примем решение выдвинуть кандидата, у нас достаточно ресурсов в Армении, чтобы иметь кандидата, который сможет выполнить подобную функцию», - сказал Мнацаканян.

На вопрос, что думают главы государств-членов ОДКБ относительно права Армении выдвигать кандидата, он отметил, что не хочет забегать вперед, поскольку пока окончательное решение не принято.

Коснувшись процедуры прекращения полномочий Юрия Хачатурова, исполняющий обязанности министра иностранных дел сказал, что процесс прошел на рабочем уровне. «На рабочем уровне означает, что главам государств не нужно собираться вместе, а на рабочем уровне документ был подписан и передан в секретариат. Когда секретариат подтверждает, что есть подписи от всех шести государств, процесс считается завершенным», - пояснил он.

Зограб Мнацаканян подчеркнул, что основная заинтересованность Армении заключается в том, чтобы ОДКБ как организация коллективной безопасности продолжала эффективно функционировать.