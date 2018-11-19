Беларусь и Азербайджан вскоре заключат новый контракт о купле-продаже вооружения.

В Минске сегодня состоялись переговоры президентов Беларуси и Азербайджана – Александра Лукашенко и Ильхама Алиева, в ходе которых был подписан меморандум в сфере вооружения и противовоздушной техники между военно-промышленной комиссией Беларуси и Министерством обороны Азербайджана.

Алиев заявил, что в кратчайшие сроки этот меморандум воплотится в контракт о покупке нового вооружения у Беларуси.

В публичных заявлениях Лукашенко и Алиев не затронули тему ОДКБ и армяно-белорусского скандала вокруг кандидатуры генерального секретаря этой организации. Вместо этого президенты двух стран говорили об азербайджанских инвестициях в Беларуси, военно-техническом сотрудничестве.

Это уже пятый официальный визит Алиева в Беларусь. Стороны говорят о дружественных отношениях и стратегическом союзничестве. Встреча Лукашеко-Алиев тет-а-тет продлилась более двух часов, за ней последовали переговоры в расширенном составе, в ходе которых Лукашенко заявил: «С радостью примем азербайджанских инвесторов».

Минск и Баку хотят выйти c совместной продукцией на рынки третьих стран, в частности, на турецкий рынок. Лукашенко и Алиев обсудили также тему инвестиций Государственной нефтяной компании Азербайджана в компанию «Гродно азот».

Лукашенко в ходе встречи подчеркнул, что Беларусь готова к серьезному сотрудничеству с Азербайджаном в стратегической сфере энергоносителей.

Алиев, в свою очередь, заявил, что отношения между двумя странами характеризуются тем, что в международных структурах они всегда поддерживают друг друга и выполняют все договоренности.

Накануне визита, 14 ноября, Алиев принял посла Беларуси в Азербайджане Геннадия Ахрамовича. А ранее, 9 ноября, президент Беларуси принял посла Азербайджана в этой стране Латифа Гандилева.

В ходе обеих встреч, среди прочего, обсуждалась тема кандидатуры на пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

На то, что Александр Лукашенко публично представил подробности закрытого заседания глав государств-членов ОДКБ послу Азербайджана - страны, не являющейся членом организации, в конце прошлой недели резко отреагировал исполняющий обязанности премьер-министра Армении. Никола Пашиняна возмутил этот факт, и он заявил, что потребует объяснений от президента Беларуси.