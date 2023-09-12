В Армении и России на самом высоком уровне заверяют, что между Ереваном и Москвой нет серьезных проблем

На фоне заметной напряженности в армяно-российских отношениях в последние дни и в Армении, и в России на самом высоком уровне заверяют, что между Ереваном и Москвой нет серьезных проблем.

Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что у него нет никаких проблем с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Отвечая на вопрос, разговаривал ли с ним Никол Пашинян в последние дни, поскольку премьер-министр Армении провел ряд телефонных разговоров с лидерами других стран по поводу приграничной напряженности, Путин сообщил, что Пашинян направил ему развернутое письмо.

«Мы с ним в контакте, здесь никаких проблем у нас с Арменией нет, и с премьер-министром Пашиняном проблем нет», - отметил Путин.

«Первые звонки в связи с ситуацией на границе были сделаны именно президенту России», - вчера в интервью Общественному телевидению Армении заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении заверил, что всегда первые звонки он делает Владимиру Путину, а на прошлой неделе он звонил руководителям тех стран, которые не были осведомлены о «некоторых нюансах».

«В этом смысле, к сожалению, со времени нашего последнего разговора ситуация не изменилась, чтобы возникла необходимость нового разговора с президентом России, при необходимости, конечно, могут состояться телефонные переговоры», - отметил Пашинян.

Вчера премьер-министр заверил, что Ереван не предпринимает никаких шагов против России, что процесс ратификации Римского статута совершенно не связан с армяно-российскими отношениями, что визит его жены в Киев и предоставление гуманитарной помощи Украине не имеют никакого политического подтекста и что армяно-американские военные учения не впервые проводятся в Армении.

Премьер-министр сказал, что армянская сторона активно работает над созданием правильного восприятия в России. «Кроме того, в российской прессе Римский статут иногда связывают с армяно-российскими отношениями, но Римский статут никак не связан к армяно-российскими отношениями. Почему мы его ратифицируем? Потому что хотим, чтобы события сентября 2022 года и события мая 2021 года расследовал Международный уголовный суд. Это еще один фактор, который может оказать существенное влияние на повышение уровня нашей безопасности в условиях, когда ОДКБ не выполнила и не выполняет своих обязательств перед Арменией. Мы не можем не замечать этого и просто ничего не делать. Наша обязанность - предпринять шаги, чтобы попытаться приобрести дополнительные инструменты безопасности, в том числе международные», - сказал Пашинян.

Несмотря на звучащие с обеих сторон заверения в том, что в армяно-российских отношениях нет серьезных проблем, Москва на прошлой неделе вызвала посла Армении в МИД РФ, выразив резкое недовольство армяно-американскими военными учениями, процессом ратификации Римского статута, визитом супруги Пашиняна Анны Акопян в Киев, а также вручила послу Вагаршаку Арутюняну ноту протеста по поводу заявлений, сделанных спикером НС Аленом Симоняном в адрес официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Ранее в интервью итальянской газете La Repubblica Никол Пашинян счел стратегической ошибкой зависимость в сфере безопасности только от одной страны - России. По его словам, Армения сейчас предпринимает «слабые попытки» диверсифицировать свою политику безопасности.

Что на самом деле происходит между двумя странами, действительно ли у стратегических союзников есть острые противоречия?

Стратегически между Арменией и Россией проблем нет - политический обозреватель

По мнению политического обозревателя Акопа Бадаляна, заявления и Пашиняна, и Путина доказывают, что между Арменией и Россией нет стратегических проблем, есть тактические вопросы. По мнению аналитика, Россия, учитывая ее ограниченные возможности, не против того, чтобы Запад немного увеличил сферу своей ответственности на Кавказе, но в то же время Москва пытается держать этот процесс под контролем, о чем свидетельствует та резкая риторика, которая звучит из России в последнее время.

По мнению Акопа Бадаляна, Армения, видя недостаток возможностей России, пытается расширить поле ответственности Запада. Запад, в свою очередь, избегая ответственности, постоянно требует от Еревана большего, чтобы вывести Армению из-под российского влияния.

«Так формируется треугольник, и в этом треугольнике мы также видим тактическую перепалку в армяно-российских отношениях», - отметил Бадалян.

В то же время политический обозреватель подчеркивает, что власти Армении использует тему армяно-российских отношений также для решения внутриполитических проблем, пытаясь ассоциировать свою власть с суверенитетом Армении и благодаря этому объединить вокруг нее общество.

Бадалян считает неслучайным, что очередная волна обострения отношений совпала с предвыборной кампанией по выборам в Совет старейшин Еревана. Во вчерашнем интервью Пашинян, отметив важность выборов в Совет старейшин Еревана, сказал, что Ереван воспринимается как важнейшая опора суверенитета и независимости, поэтому предстоящие выборы имеют подтекст защиты суверенитета.