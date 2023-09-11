Первые звонки в связи с ситуацией на границе были сделаны президенту России - Пашинян

Никол Пашинян отметил, что первые телефонные звонки в связи с ситуацией на границе им были сделаны президенту России Владимиру Путину.

«Цель звонков заключалась в том, чтобы тем партнерам, которые не осведомлены о ситуации или, по всей вероятности, не в курсе каких-то нюансов, эту информацию передать, а президент РФ точно осведомлен об этой ситуации», - сказал премьер-министр, отвечая на вопрос о том, как получилось, что на фоне напряженности на границе он провел телефонные беседы с лидерами Ирана, Грузии, Франции, Германии, США, однако не было разговора с главой стратегического союзника - России.

«Ратификация Римского статута никак не связана с армяно-российскими отношениями»

Премьер-министр Пашинян затронул также вопрос ратификации Римского статута Международного уголовного суда, подчеркнув, что этот процесс никак не связан с армяно-российскими отношениями.

«Процесс ратификации Римского статута мы начали еще в декабре 2022. К сожалению, произошло неудачное совпадение в контексте отношений России и Международного уголовного суда. Нужно зафиксировать, что этот процесс никак не связан с отношениями Армении и РФ. Это связано с приграничной напряженностью. С одной стороны, мы, конечно, понимаем, что формируется негативный контекст или тревожный контекст, но с другой стороны, мы не можем заморозить наши отношения и наши обязательства перед другими партнерами», - сказал Никол Пашинян.

«Мы ратифицируем, потому что хотим, чтобы события сентября 2022 года, события мая 2021 года расследовал Международный уголовный суд, и это еще один фактор, который может оказать существенное влияние на повышение уровня нашей безопасности в условиях, когда ОДКБ не выполнила и не выполняет своих обязательств перед Арменией», - подчеркнул премьер-министр.

Напомним в феврале этого года Международный уголовный суд выписал ордер на арест президента России Владимира Путина в контексте российской агрессии против Украины. После ратификации статута армянские власти обязаны будут арестовать российского лидера, если он появится в стране. В связи с этим российская сторона ранее выражала опасения, что ратификация Римского статута содержит риски для союзнических отношений между Арменией и Россией.

Пашинян призвал не политизировать визит своей супруги в Украину

Премьер-министр также заявил, что визит его супруги Анны Акопян в Украину не следует политизировать.

«Вы знаете, что моя жена давно вовлечена в деятельность Саммита первых леди и джентльменов, и что в рамках этого партнерства она участвует в многочисленных мероприятиях», - сказал Пашинян, сообщив, что в ближайшее время подобное мероприятие намечается и в Армении.



Он призвал не делать какие-то политические выводы, особенно в сложившихся условиях.



На прошлой неделе супруга премьер-министра Армении Анна Акопян посетила Киев для участия в Саммите первых леди и джентльменов.

8 сентября посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян был вызван в МИД России, где ему было сделано «жесткое представление» и выражен протест в связи с «рядом недружественных действий и высказываний армянского руководства». Среди таких шагов МИД РФ назвал, в частности, процесс ратификации Римского статута, а также поездку в Киев супруги премьера и передачу гуманитарной помощи Украине.

Беседа с Эрдоганом была содержательной и полезной

Касаясь сегодняшнего телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, Пашинян подчеркнул: «Беседа с Эрдоганом была содержательной и полезной. Также важно, что есть ряд взаимных нюансов, и по ним, по позициям, по оценкам должна быть постоянная коммуникация».

Об избрании нового президента Нагорного Карабаха

Никол Пашинян отметил, что сожалеет об отставке Араика Арутюняна с поста президента Нагорного Карабаха, заверив, что между ними была «очень хорошая рабочая атмосфера и взаимопонимание»

«Что касается новоизбранного президента Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна, думаю, что ситуация такова, что поздравлять его особо не с чем, и на него возложена очень большая ответственность», - сказал Пашинян, отвечая на вопрос о том, почему он все еще не поздравил Шахраманяна с избранием.