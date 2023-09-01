Правительство Армении направило Римский статут в Национальное собрание на ратификацию

Правительство Армении сегодня направило Римский статут в Национальное собрание на ратификацию. Об этом Радио Азатутюн сообщили в пресс-службе правительства, не сообщив подробностей.

В частности, неясно, есть ли в направленном документе оговорка или какой-либо пункт, связанный с возможным арестом президента России.

Проект пока не опубликован на сайте парламента.

В марте этого года Конституционный суд Армении постановил, что Римский статут Международного уголовного суда соответствует Конституции страны.

За неделю до этого Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

В ответ на опасения российской стороны, что ратификация Римского статута содержит риски для союзнических отношений между Арменией и Россией, вице-спикер НС Акоп Аршакян чуть больше месяца назад, в частности, заявил, что он никоим образом не направлен против России, а послужит предотвращению азербайджанских посягательств на суверенную территорию Армении..

Аршакян также подчеркнул, что процесс ратификации Римского статута начался гораздо раньше, чем было принято решение Международного суда в отношении президента России.