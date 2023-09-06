Ожидается, что отправленную из Армении в Украину гуманитарную помощь передаст супруга премьер-министра Анна Акопян

Акопян уже опубликовала фотографии в Facebook, сообщив, что день начался с посещения выставки «Дети-мученики», посвященной памяти детей, погибших в результате войны.

«Погибающие в войнах дети - это провал всех нас, взрослых, непростительный, непоправимый, невосполнимый провал», - написала Анна Акопян.

Радио Азатутюн вчера стало известно, что Армения впервые после российского вторжения в Украину направила в Украину гуманитарную помощь. Ожидается, что ее передаст лично Анна Акопян.

О какой помощи и в каком размере идет речь, а также какая структура направила ее в Украину, пока официально не сообщается. Сама Акопян, являющаяся председателем совета попечителей благотворительного фонда «Мой шаг», также не сделала никакой публикации по этому поводу.

Какое влияние все это окажет на напряженные армяно-российские отношения? Особенно в последние несколько дней обвинения сторон еще больше усилились. Официальная Москва вчера уже использовала жесткий лексикон, назвав критику спикера парламента Армении Алена Симоняна в адрес России «хамством» и нагрубив премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

В политико-аналитических кругах признают, что визит в Украину и предложение помощи еще больше дестабилизируют российско-армянские отношения, однако выводы делают разные.

Это способ смягчить изоляцию Еревана - Арег Кочинян

А что делать Еревану в том случае, когда поддержки военного союзника просто нет, задается вопросом политолог Арег Кочинян, подчеркивая, что это способ смягчить изоляцию Еревана.

​«Это результат армяно-российских отношений, членства Армении в ОДКБ и ЕАЭС, особенно параллельно с попытками Азербайджана дестабилизировать и обострить ситуацию. То есть, Ереван пытается преодолеть политическую изоляцию и получить некоторую международную поддержку параллельно с дестабилизирующей политикой Азербайджана», - сказал он.

Такое поведение Армении является откровенной авантюрой - Армен Багдасарян

Между тем, политический аналитик Армен Багдасарян видит серьезнейшие опасности в поездке первой леди в Киев и оказании гуманитарной помощи в этой сложной геополитической ситуации, называя это откровенной авантюрой.

По мнению аналитика, не следует вообще рассматривать вопрос о том, хороший Россия союзник или плохой. «На самом деле, все знают, что Россия - невыносимый, плохой, ненадежный союзник. Но Россия – очень опасный враг, она может быть очень опасным врагом. В нашем случае, в случае нашего уязвимого положения, у России есть и рычаги, и инструменты для того, чтобы предпринять враждебные для нас шаги, и речь идет в первую очередь о провоцировании внешней агрессии в отношении Армении. И когда власти Армении предпринимают какой-то шаг, наиболее вероятным последствием которого может стать новая война, то либо эти власти должны быть заранее подготовлены к этой войне, либо они должны получить надежные гарантии, что подобного не произойдет. Армения явно не готова к новой войне, и я не думаю, что есть некий силовой центр, который мог бы дать Армении такую гарантию. Поэтому такое поведение Армении – это откровенная авантюра», - сказал он.

И Кочинян, и Багдасарян сходятся в одном: этот шаг может подтолкнуть Кремль к эскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе, к провоцированию новой войны.

Хотя Арег Кочинян понимает, что нет гарантии, что потепление отношений между Арменией и Западом принесет какие-либо существенные позитивные изменения в армяно-азербайджанских отношениях, однако альтернативы он не видит. «У нас нет возможности проводить какую-либо практическую политику, потому что, во-первых, Россия не хочет предотвратить армяно-азербайджанскую напряженность, потому что она еще не получила от Армении того, что хотела получить, чтобы ее предотвратить. А во-вторых, не исключено, это она и не может предотвратить дальнейшее напряжение. То есть, условно говоря, Армения, видя, что ситуация движется к дестабилизации, пытается проводить проактивную внешнюю политику, чтобы предотвратить эту дестабилизацию», - сказал политолог.

Еще больше ухудшая отношения с Россией, мы не становимся ближе к Западу, парирует Багдасарян и образно поясняет, что свободолюбие не предполагает самоубийства. «Если кто-то бросается с пятого этажа здания тюрьмы на колючую проволоку, это не свободолюбие, а глупость. Причем человек может позволить себе такую глупость или авантюру, а государство, глава государства не имеет права», - считает он.

В саммите, организованном первой леди Украины, в этом году участвуют также жены и мужья лидеров Великобритании, Японии, Турции, Испании, Чехии, Дании, Израиля и ряда других стран, высокопоставленные женщины-чиновницы Евросоюза, известные журналисты и актеры. Помимо первой леди Армении, среди спикеров - первые леди Великобритании, Албании, Австрии, Кипра, Чехии, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского парламента Роберта Метсола, королева Швеции и другие. Темой саммита в этом году является психическое здоровье, а гости выступят во время панельных дискуссий.