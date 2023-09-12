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Регион

Путин заявил, что Ереван фактически признал суверенитет Баку над Карабахом

Владимир Путин

Руководство Армении фактически признало, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану, заявил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает ТАСС.

«Дело не только в результатах последнего конфликта, дело еще в том, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом, - указал он. - И в своем пражском заявлении просто зафиксировало это на бумаге».

Как отметил Путин, теперь президент Азербайджана Ильхам Алиев прямо говорит о том, что вопрос о статусе Карабаха больше не стоит, он решен. «И армянское руководство об этом публично заявило, посчитав всю территорию до 1991 года в рамках Азербайджанской ССР и назвав цифру, в которую входит и территория самого Карабаха. Это состоялось. Это же не наше решение - это решение сегодняшнего армянского руководства», - констатировал глава российского государства.

Он пояснил и то, как теперь звучит позиция Азербайджана относительно положения России в регионе. «А если так, говорят нам, то вы теперь все вопросы, если вы хотите чем-то заниматься по Карабаху, должны с нами решать на двусторонней основе. Ну а чего нам сказать? Здесь сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах - это часть Азербайджана, ну чего нам?» - задался вопросом Путин.

При этом, продолжил он, в таком контексте возникают вопросы, связанные с гуманитарной составляющей и с мандатом российских миротворцев на пребывание в регионе. «Мандат еще действует. А вопросы гуманитарного характера, недопущения там каких-то этнических чисток, конечно, никуда не делись. Я с этим полностью согласен. Надеюсь, что азербайджанское руководство, как и говорили нам и до сих пор говорят, не заинтересовано в каких бы то ни было этнических чистках. Более того, наоборот, заинтересовано в том, чтобы этот процесс происходил мягко», - отметил российский лидер.

Президент РФ также сообщил, что находится в постоянном контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и недавно получил от него развернутое письмо.

«Он прислал мне развернутое письмо. Мы с ним в контакте, здесь никаких проблем у нас с Арменией нет, и с премьер-министром Пашиняном проблем нет. Мы с ним в постоянном контакте», - сказал глава российского государства на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Ранее Пашинян заявил, что Путин хорошо проинформирован о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армянский премьер также отметил, что целью и смыслом всех телефонных звонков с зарубежными лидерами было донести эту информацию до коллег, которые «не были проинформированы о тех или иных нюансах».

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