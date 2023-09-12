Путин заявил, что Ереван фактически признал суверенитет Баку над Карабахом

«Дело не только в результатах последнего конфликта, дело еще в том, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом, - указал он. - И в своем пражском заявлении просто зафиксировало это на бумаге».

Как отметил Путин, теперь президент Азербайджана Ильхам Алиев прямо говорит о том, что вопрос о статусе Карабаха больше не стоит, он решен. «И армянское руководство об этом публично заявило, посчитав всю территорию до 1991 года в рамках Азербайджанской ССР и назвав цифру, в которую входит и территория самого Карабаха. Это состоялось. Это же не наше решение - это решение сегодняшнего армянского руководства», - констатировал глава российского государства.

Он пояснил и то, как теперь звучит позиция Азербайджана относительно положения России в регионе. «А если так, говорят нам, то вы теперь все вопросы, если вы хотите чем-то заниматься по Карабаху, должны с нами решать на двусторонней основе. Ну а чего нам сказать? Здесь сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах - это часть Азербайджана, ну чего нам?» - задался вопросом Путин.

При этом, продолжил он, в таком контексте возникают вопросы, связанные с гуманитарной составляющей и с мандатом российских миротворцев на пребывание в регионе. «Мандат еще действует. А вопросы гуманитарного характера, недопущения там каких-то этнических чисток, конечно, никуда не делись. Я с этим полностью согласен. Надеюсь, что азербайджанское руководство, как и говорили нам и до сих пор говорят, не заинтересовано в каких бы то ни было этнических чистках. Более того, наоборот, заинтересовано в том, чтобы этот процесс происходил мягко», - отметил российский лидер.

Президент РФ также сообщил, что находится в постоянном контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и недавно получил от него развернутое письмо.

«Он прислал мне развернутое письмо. Мы с ним в контакте, здесь никаких проблем у нас с Арменией нет, и с премьер-министром Пашиняном проблем нет. Мы с ним в постоянном контакте», - сказал глава российского государства на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Ранее Пашинян заявил, что Путин хорошо проинформирован о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армянский премьер также отметил, что целью и смыслом всех телефонных звонков с зарубежными лидерами было донести эту информацию до коллег, которые «не были проинформированы о тех или иных нюансах».