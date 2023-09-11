Сегодня стартуют армяно-американские военные учения

Сегодня в Армении стартуют армяно-американские военные учения, которые продлятся до 20 сентября.

Учения, вызвавшие резкое недовольство Москвы, носят миротворческий характер: армянские и американские военные будут совершенствовать операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.

С американской стороны в учениях участвуют 85 военнослужащих, а Армению представляют 175 военнослужащих. Тяжелая военная техника использоваться не будет, лишь стрелковое оружие. И хотя американская сторона напоминает, что Ереван и Вашингтон уже 20 лет проводят совместные военные учения в Армении, США и других странах, российские власти критикуют на разных уровнях это решение Армении.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вчера заявил, что не видит ничего хорошего в том, что «агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье».

«Я не думаю, что это для кого-то хорошо, в том числе для самой Армении. Где бы ни появлялись американцы, а у них сотни баз по всему миру, нигде это до добра не доводит. В лучшем случае они там сидят спокойно, а очень часто пытаются подбирать под себя все, в том числе и политические процессы.

Конечно, такая договоренность, о которой было объявлено, про учения армяно-американские, она выглядит тем более странно, что уже два года как Армения отказывается участвовать в учениях ОДКБ», - сказал глава МИД РФ.

По его словам, Ереван объяснил это тем, что ОДКБ могла бы как союзное образование осудить Азербайджан, и в этом случае Армения стала бы работать в рамках организации. Когда Москва интересуется у Еревана, почему он общается с европейцами и американцами, хотя они не осуждают политику Баку, армянская сторона отвечает, что США и ЕС не союзники, а осуждения Ереван ждет именно от союзников, сказал Лавров.

«Такая достаточно странная, простоватая логика. Но я очень надеюсь, что все те союзнические обязательства, которые между нами существуют, и мы их ценим, что они все-таки возымеют действие и возобладают во внешней политике Армении», - отметил глава российской дипломатии.

Перед стартом учений агентство «Франс Пресс» провело опрос на улицах Еревана. В разговоре с западным СМИ жители армянской столицы в основном высказывали недовольство Россией.