ОДКБ готова возобновить работу над предложением о размещении наблюдательной миссии в приграничных районах Армении и ждет положительного ответа Еревана по этому вопросу, в интервью «РИА Новости» заявил директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян, выразив уверенность, что подобное решение положительно повлияет на ситуацию в регионе.

Агасандян с 2021 года по июнь 2023 года был представителем России в ОДКБ.

«Мы по-прежнему ожидаем положительного ответа из Еревана и готовы возобновить предметную работу над предложением о размещении наблюдательной миссии ОДКБ в приграничных районах Армении, а также других совместных мерах помощи нашему союзнику. Убеждены, что принятие соответствующих решений окажет положительное влияние на общую ситуацию в регионе. Еще раз подчеркиваю, что мы готовы к такой конструктивной работе», - сказал чиновник.

А какова реакция Еревана? Радио Азатутюн направило запрос в МИД, но пока ответа не получило.

Армения неоднократно заявляла о своем недовольстве организацией Договора о коллективной безопасности. Ереван потребовал от ОДКБ осудить вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении в сентябре 2022 года. ОДКБ так и не выполнила это требование. После этой напряженности Армения сначала отменила учения ОДКБ на своей территории, а затем отказалась от своей квоты заместителя генерального секретаря в организации.

ОДКБ несколько раз заявляла, что всегда готова направить миссию на армяно-азербайджанскую границу, исходя из интересов обеспечения безопасности Армении. В середине апреля официальная Москва вновь заявила, что сроки направления миссии ОДКБ на армяно-азербайджанскую границу зависят от Еревана, мяч на стороне Еревана. Ереван ответил Москве на уровне министра иностранных дел, который заявил, что постановка вопроса об отказе от миссии ОДКБ на границе Армении некорректна, потому что Армения не отказывалась от миссии, проект существует, и работа в этом направлении продолжается. Через несколько дней премьер-министр Армении заявил, что Армения также готова к развертыванию наблюдательной миссии ОДКБ.