«Я не обсуждал вопрос о предоставлении помощи Степанакерту через Агдам» - Пашинян

«Нет, я не обсуждал подобный вопрос и не думаю, что у меня есть мандат на обсуждение подобного вопроса. А мандат на обсуждение вопроса, связанного с Лачинским коридором, у меня есть, потому что Лачинский коридор был создан в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, одним из подписавших которое являюсь я. На этих площадках мы обсуждаем только вопросы, связанные с незаконным блокированием Лачинского коридора и открытием Лачинского коридора, другие вопросы я не обсуждаю», - сказал Пашинян.

После почти трехчасовой встречи с лидерами Армении и Азербайджана в Брюсселе 15 июля председатель Европейского совета Шарль Мишель счел важной готовность Азербайджана осуществлять гуманитарные поставки через Агдам, и в то же время подчеркнув, что Лачинская дорога – единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией, должна быть открыта.

На вопрос, не был ли для него неожиданным этот пункт заявления Шарля Мишеля, Пашинян ответил: «Это не было неожиданным, но я подобный вопрос не обсуждал. Не обсуждал, потому что сказал, что у меня нет ни необходимости, ни мандата обсуждать подобный вопрос. У меня есть мандат на обсуждение вопроса, связанного с Лачинским коридором, потому что Лачинский коридор создан, в том числе и за моей подписью, и у нас есть решение Международного суда по обеспечению движения грузов, граждан, транспортных средств по Лачинскому коридору».

«В вопросе обращения в Совет Безопасности ООН нет никаких трудностей»

На вопрос, почему Армения не обращается с вопросом Лачинского коридора в Совет Безопасности ООН, Пашинян ответил, что в вопросе обращения в Совет Безопасности ООН нет никаких трудностей.

Глава правительства сообщил, что они находятся на связи со странами, являющимися постоянными и непостоянными членами Совета Безопасности ООН, находятся на стадии обсуждений.

«Проблема в том, будет ли принято решение в результате данного обращения, и если да, то каким оно будет. Не будем забывать о том, что это политический орган, и особенно шаг по обращению в Совет Безопасности с подобным вопросом должен быть в достаточной степени подготовлен и обсужден с государствами-членами, что мы и делаем», - сказал премьер-министр.