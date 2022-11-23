Документ ОДКБ об оказании помощи Армении не принят, он нуждается в доработке - Зась

Проект решения Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о мерах по оказанию помощи Армении находится в высокой степени готовности, но ряд позиций еще нуждается в доработке. Об этом заявил сегодня генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«Два документы сегодня особо обсуждались. Это проект решения об оказании помощи Республике Армения. Документ находится в высокой степени готовности. В целом согласован и определен комплекс мер по оказанию помощи Армении в нынешней непростой ситуации, связанной, конечно, с напряженностью на границе Армении и Азербайджана», - сказал он.

По словам Зася, документ был признан в целом, но по ряду позиций он еще нуждается в доработке. «Поэтому дано поручение доработать этот документ и представить его на подписание главам государств», - указал он.

Зась также добавил, что декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ также находится в высокой степени готовности, но по итогам сегодняшних обсуждений нужно было внести ряд корректировок в этот документ. «Это нормальный процесс», - отметил он.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что на состоявшемся сегодня заседании глав государств-членов ОДКБ было принято 15 решений, еще два документа отправлено на доработку.

«Мы завершили наше заседание в узком составе. Было представлено 17 проектов решений. По 15 у нас есть консенсус. Два проекта отправлены на доработку», - сказал он.

Пашинян также добавил, что саммит ОДКБ завершен. Он поблагодарил всех участников.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сказал, что армянская сторона предложила поправки к документу, «но мы решили не принимать эти два пункта, не углубляться в них».

Сегодня, выступая на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз подверг критике деятельности этой военной структуры. Подчеркнув, что ОДКБ не поддержала Армению, Пашинян отметил, что, между тем, Армения за одну ночь поддержала Казахстан, что позволило Астане избежать внутригосударственного хаоса.

«Армения завершает свое председательство в ОДКБ. Хотя это был юбилейный год, для Армении он вовсе не был юбилейным. В течение двух лет государство-член ОДКБ как минимум трижды подвергалось нападениям со стороны Азербайджана, и фактически до сих пор мы не получили никакой реакции от ОДКБ по поводу агрессии Азербайджана, что является большим ударом по имиджу ОДКБ», - сказал премьер-министр Армении, посчитав это самым большим провалом организации.

Отметим, что после кровопролитных боев на армяно-азербайджанской границе 13-14 сентября официальный Ереван обратился за военной помощью к России, в ОДКБ и в Совет Безопасности ООН. ОДКБ с целью оценки ситуации направила в Армению миссию, вопрос помощи пока обсуждается. Ереван также ожидает от ОДКБ адресной политической оценки оккупации армянских территорий.

Сегодня на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности в Ереване генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что проект решения СКБ ОДКБ о совместных мерах по оказанию помощи Армении в целом согласован.

Членами ОДКБ являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.