Москва впервые выразила позицию относительно идеи диалога Степанакерт-Баку

На пресс-конференции по итогам встречи со своим армянским коллегой министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поддерживает заявление премьер-министра Армении о том, что вопросы прав и гарантий безопасности народа Нагорного Карабаха должны решаться между представителями Карабаха и Баку.

«О том же шла речь в «Минских соглашениях», о том, какие права должны быть у жителей восточной части Украины. Право на родной язык, право обучать детей на этом языке, жить, работать, используя этот язык, сохранять свою культуру, религию, иметь возможность для местного самоуправления и иметь какие-то особые связи со своими соотечественниками. В случае с Донбассом это была Россия. Примерно такие же права были предусмотрены и в подписанном между Белградом и Приштиной 10 лет назад соглашении о создании «сербских органов местного самоуправления Косово». Я думаю, что примерно такой же набор прав необходим и для карабахцев», - отметил Лавров.

Глава МИД России выразил мнение, что достижение подобных договоренностей не является сложной задачей, но, как он подчеркнул, все зависит от порядочности посредников.

Отметим, что если официальный Ереван заявляет, что диалог между Степанакертом и Баку должен проходить в рамках международно-видимого механизма, то Баку категорически отвергает эту перспективу, настаивая на том, что Карабах является его внутренним делом.

Лавров: Вопрос Лачинского коридора следует рассматривать исключительно в контексте трехсторонних заявлений

Перед пресс-конференцией Сергей Лавров и Арарат Мирзоян провели двусторонние переговоры, в начале которых глава российской дипломатии заявил, что приоритетным вопросом повестки дня является урегулирование ситуации вокруг Лачинского коридора и ситуации вокруг Карабаха в целом.

Уже отвечая на вопросы СМИ, Сергей Лавров заявил, что проблему Лачинского коридора следует рассматривать исключительно в контексте трехсторонних заявлений, и особо подчеркнул, что у каждой стороны есть свои обязательства. Что должна делать армянская сторона в связи с открытием единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабаха с Арменией, российский чиновник не уточнил.

«Мы выступаем за то, чтобы строго, в полном объеме, без каких-либо импровизаций выполнять все трехсторонние договоренности. Прежде всего, договоренности, которые были подписаны в ночь с 9-го на 10-е ноября 2020 года. Проблема Лачинского коридора должна рассматриваться исключительно в этом контексте», - подчеркнул глава МИД РФ.

«Запад пытается вытеснить Россию из региона»

Значительную часть пресс-конференции Лавров посвятил критике Запада. В присутствии министра иностранных дел Армении он заявил, что полностью дискредитировавший себя Запад пытается вытеснить Россию из региона и подмять под себя договоренности, достигнутые между Ереваном и Баку при посредничестве Москвы.

«Они по большому счету заняты дипломатическим рейдерством, пытаются подмять под себя трехсторонние договоренности, навязать кураторство, подрывая ключевые принципы, предусматривающие участие РФ в вопросах разблокирования коммуникаций, делимитации границы, содействия подписанию мирного договора», - отметил российский министр.

«Запад пытается рассорить Россию и Армению»

Хотя официальный Ереван настаивает на том, что размещение миссии наблюдателей ЕС на границах Армении, вызвавшее недовольство Москвы на фоне бездействия союзников по ОДКБ, было вынужденным шагом с целью противодействия угрозам безопасности, Лавров продолжил утверждать, что Запад пытается рассорить Россию и Армению, на что, кстати, министр иностранных дел Армении не ответил.

«Мы видим неприкрытые попытки Запада рассорить Россию и Армению, давайте называть вещи своими именами, расшатать региональную архитектуру безопасности», - заявил Лавров, выразив убежденность в том, что Запад заботят отнюдь не интересы стран региона, а свои геополитические интересы.

Арарат Мирзоян вновь подтвердил, что миссия ЕС носит исключительно гражданский характер, в то же время подчеркнув, что формулировка вопроса об отказе от миссии ОДКБ на границе Армении некорректна, поскольку, как он заявил, Армения не отказалась от миссии, проект существует, и работа над ним продолжается.

«В трехстороннем заявлении почти не осталось пунктов, которых бы Азербайджан не нарушил»

Еще в начале переговоров глава армянской дипломатии, обращаясь к своему российскому коллеге, заявил, что Ереван ожидает от своих союзников активных шагов, чтобы Азербайджан выполнил свои обязательства и прекратил практику применения силы.

По словам Мирзояна, в трехстороннем заявлении почти не осталось пунктов, которых бы Азербайджан не нарушил: нарушение режима прекращения огня, оккупация территории Армении, незаконная блокада Лачинского коридора, продолжающееся удержание армянских военнопленных. Продолжив перечислять этот список в ходе пресс-конференции, армянский министр также напомнил об оккупации ряда сел Карабаха, находящихся в зоне ответственности российских миротворцев. Глава МИД Армении подчеркнул, что военно-политическое руководство Азербайджана готовит этнические чистки в Нагорном Карабахе.

«Нисколько не умаляя роли России, данная ситуация показывает важность предотвращения геноцида с международным участием и направления в Нагорный Карабах международной миссии по наблюдению и установлению фактов», - заявил глава МИД Армении.

И Лавров, и Мирзоян несколько раз подчеркнули, что у них был прозрачный и искренний разговор.

Это вторая встреча двух официальных лиц в этом году, предыдущая состоялась 3 марта в Дели. В декабре в Москве планировалась трехсторонняя встреча с участием министра иностранных дел Азербайджана, но из-за блокирования Лачинского коридора Мирзоян отменил свое участие. Сегодня глава российской дипломатии заявил, что есть предварительная договоренность о трехсторонней встрече на уровне министров, сейчас выбирают подходящий день.