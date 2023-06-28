В период моего руководства не было ни одного вида оружия, на применение которого надо было брать разрешение у кого-то другого - Оганян

«В период моего руководства не было ни одного вида оружия, на применение которого надо было брать разрешение у кого-то другого, это относится и к имеющему стратегическое значение ракетному комплексу «Искандер»», - сообщил Радио Азатутюн Сейран Оганян, с 2008-го по 2016 годы занимавший должность министра обороны Армении.

Вчера на заседании парламентской следственной комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в период войны «были виды вооружения, право на которые в полной мере не принадлежало Республике Армения».

Глава оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Сейран Оганян сказал, что не знает, что выдумывает Пашинян, но со дня приобретения «Искандера» ответственность за этот вид вооружения несла Республика Армения.

Высокоточная баллистическая ракетная система российского производства была приобретена в 2015 году, то есть, как раз тогда, когда Минобороны возглавлял Сейран Оганян, однако ракеты были поставлены в следующем году.

«По крайней мере, во время моего руководства не было ни одного вида оружия, на использование которого мы должны были получать разрешение от кого-то другого. Если речь идет об оружии стратегического назначения «Искандер», то с первого же дня его приобретения ответственность за него несли мы, мы приобрели «Искандер» в рамках возможностей РА, и ничего такого не было. И за его использование, и за подготовку, и за техническое состояние ответственность несли мы», - сказал Оганян.

По убеждению Сейрана Оганяна, действующая власть пытается все свалить на других, и утверждение Пашиняна о том, что он не имел разрешения на применение какого-либо оружия, из этого ряда.

«Это заявление вызывает недоверие», - заявил секретарь другой оппозиционной фракции парламента - «Честь имею», Тигран Абраамян, отметив, что были сообщения о применении «Искандера» во время войны.

«Если это касается «Искандера», то официально «Искандер» применялся, если не ошибаюсь, в начале ноября в направлении Шуши. Если не было возможности, то как он применялся? Во-вторых, этот пример напоминает следующее: когда убийца входит в чей-то дом, говорят, знаете, нельзя кого-то ударять ножом или защищаться. То есть, если ты решаешь вопрос своей безопасности, спасения своей Родины, даже если в этом документе написано что-то другое, естественно, ты должен использовать все свои возможности для самозащиты», - сказал Абраамян.

Имеются противоречивые сведения о применении «Искандера» в ходе 44-дневной войны. Сначала в феврале 2021 года премьер-министр Никол Пашинян заявил, что ракета «Искандер» не взорвалась на полную мощность. Российская сторона тут же возразила, что ракеты не только не использовались, но и весь запас ракет «Искандер» находится на складах ВС Армении. Третий президент Армении Серж Саргсян, во время правления которого был закуплен ракетный комплекс, утверждал обратное: у него есть достоверная информация о применении «Искандера».

«Он применялся в последний период войны, а конкретнее, в направлении Шуши», - сказал Саргсян.

Позже пресс-секретарь Пашиняна пояснила, что премьер-министру неправильно доложили об «Искандере», но не уточнила, что именно было доложено неправильно. Азербайджанская сторона также заявила, что в Шуши были обнаружены осколки ракет «Искандер».