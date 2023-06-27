Для теоретической возможности избежать войны необходимым условием был отказ от армянского видения урегулирования вопроса НК - Пашинян

«Я признаю, что не смог остановить конвейер [войны]», - заявил сегодня на заседании парламентской комиссии по расследованию 44-дневной войны 2020 года премьер-министр Никол Пашинян, отметив, что в 2019 году он называл переговорный процесс на рабочем уровне конвейером войны, поскольку работала следующая логика: «дайте мне в мирное время то, что я хочу, или я получу то же самое путем войны».

«И проблема была в том, чтобы понять, как остановить этот конвейер. И я признаю, что не смог остановить этот конвейер», - сказал премьер.

В то же время Пашинян отметил, что он не говорит об отсутствии теоретической возможности избежать войны, но для этой теоретической возможности необходимым условием был отказ от армянского видения урегулирования нагорно-карабахского вопроса.

По словам премьер-министра, это могло создать теоретическую возможность избежать подобного развития событий [войны].

«Мы могли бы в тот момент сказать, что отказываемся от видения Нагорного Карабаха вне состава Азербайджана и идем по этому пути, который, конечно, не гарантирует, что войны можно будет избежать, потому что я говорил о конвейере войны, но я хочу сказать также о перекрестках войны. За конвейером войны, представляющем собой одну линию, следуют перекрестки войны переговорного содержания. Например, одним из перекрестков войны были уточнения, связанные с Лачинским коридором, которые, по сути, не были уточнены и в Казани, а в дальнейшем были еще менее уточнены, и здесь должно было быть определенное обсуждение. Следующим перекрестком войны был процесс вовлечения, так сказать, армянской и азербайджанской общин Нагорного Карабаха. Следующим перекрестком был возможный процесс делимитации-демаркации границ в рамках мирного договора», - сказал Пашинян.

«С деньгами на закупку вооружения проблем не было»

Касаясь вопроса боеспособности армии в 2018-2020 годах, Пашинян сказал, что получил заверения, что в случае возобновления широкомасштабной войны будет непросто, но Армия обороны и Вооруженные силы Армении в состоянии выполнить поставленные перед ними задачи.

Пашинян в очередной раз заявил, что с деньгами на закупку вооружения для армии проблем не было.

Были виды вооружения, право на которые в полной мере не принадлежало Республике Армения

Были виды вооружения, право на которые в полной мере не принадлежало Республике Армения, сказал Пашинян, отвечая на вопрос, были ли у армии какие-либо ограничения, было ли политическое решение с его стороны не применять какое-либо оружие.

Премьер сказал, что ему есть что сказать о видах вооружения, но он может сказать это за закрытыми дверями.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о ракетных комплексах «Искандер», премьер-министр ответил: «Я буду говорить об этом в закрытой части заседания».

Следственная комиссия, изучающая обстоятельства 44-дневной войны, продолжает заседание, прерванное 20 июня. Премьер-министр Никол Пашинян в прямом эфире отвечает на вопросы депутатов. На вопросы, содержащие государственную тайну, премьер ответит в закрытом режиме.

Парламентская оппозиция снова не присутствуют на заседании, считая заседание «шоу», цель которого - «снять с Пашиняна политическую ответственность».