Для теоретической возможности избежать войны необходимым условием был отказ от армянского видения урегулирования вопроса НК - Пашинян

«Я признаю, что не смог остановить конвейер войны»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня на заседании парламентской следственной комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны 2020 года, отвечая на вопросы провластных депутатов, вновь коснулся создавшейся в переговорном процессе ситуации, теоретической возможности избежать войны, достоверности разведывательных данных о вероятности возобновления войны и боеспособности армии.

Премьер-министра сказал, что в 2019 году он называл переговорный процесс на рабочем уровне конвейером войны, поскольку действовала следующая логика: «Дайте мне в мирное время то, что я хочу, или я получу то же самое путем войны». И, следовательно, его задачей было понять, как остановить этот конвейер.

«И я признаю, что не мог остановить этот конвейер», - сказал Пашинян.

«Отказ от армянского видения был обязательным условием»

В то же время Пашинян отметил, что не утверждает, что теоретической возможности избежать войны не было, просто для этого было одно обязательное условие.

«Я не говорю, что теоретической возможности избежать войны не было, но для этой теоретической возможности обязательным условием был отказ от армянского видения урегулирования нагорно-карабахского вопроса, что могло создать теоретическую возможность избежать подобного развития событий», - сказал глава правительства.

«В вопросе закупки вооружения проблем с деньгами не было»

Касаясь вопроса боеспособности армии в 2018-2020 годах, Пашинян сказал, что получил заверения, что в случае возобновления широкомасштабной войны будет непросто, но Армия обороны и Вооруженные силы Армении в состоянии выполнить поставленные перед ними задачи.

Пашинян в очередной раз заявил, что в вопросе закупки вооружения для армии проблем с деньгами не было.

На вопрос, были ли у армии какие-либо ограничения в результате политического решения не применять какой-либо вид оружия, Пашинян ответил, что затронет этот вопрос на закрытом заседании, однако раскрыл некоторые скобки.

«Были виды вооружения, право на которые в полной мере не принадлежало Республике Армения», - сказал премьер-министр.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о ракетных комплексах «Искандер», Пашинян ответил: «Я буду говорить об этом в закрытой части заседания».

«Вероятность войны оценивалась всего в 30%»

Пашинян сегодня также заявил, что до 25 сентября 2020 года, то есть за два дня до войны, соответствующие органы оценивали вероятность войны всего в 30%.

«Оценка вероятности (войны) составляла 30%, и эта оценка основывалась не только на данных разведки, но и на ряде других данных, включая контакты с международными партнерами. Звучало такое мнение, что это психологическое давление на политическую власть, чтобы она пошла на несоразмерные уступки, - сказал премьер, продолжив: - Мне несколько раз докладывали, что наши международные партнеры считают войну маловероятной и призывают вооруженные силы Армении не предпринимать резких действий, чтобы не спровоцировать войну на пустом месте».

Пашинян добавил, что лично он был не столь согласен с такой оценкой.

«Было шоком увидеть довольно большое число случаев дезертирства или подобных случаев»

Председатель следственной комиссии Андраник Кочарян спросил, что было самым большим разочарованием премьер-министра в вооруженных силах и самым большим негативным открытием. В ответ Пашинян сказал, что для него было шоком увидеть довольно большое число случаев дезертирства или подобных случаев.

Председатель следственной комиссии задал еще один вопрос о Шуши. По словам Кочаряна, по состоянию на 9 ноября в вооруженных силах числилось более 117 тысяч человек личного состава, как из 117 тысяч не нашлось 5 тысяч человек, которые бы удержали Шуши? Премьер-министр ответил, что по этому эпизоду уже есть дело в суде, после чего пообещал поговорить об этом на закрытом заседании.

«Мне доложили, что у нас в Шуши нет солдат, я спросил - почему, и получил ответ, который готов огласить за закрытыми дверями», - сказал Пашинян.