Заявления Азербайджана об «Искандере» эксперты считают политической игрой против России

В заявлении отмечается, что «работы по разминированию и обезвреживанию боеприпасов начались в декабре прошлого года, а 15 марта этого года во время работ по очистке территорий в городе [Шуши] были обнаружены осколки двух разорвавшихся ракет».

Это заявление военный эксперт Карен Ованнисян считает результатом политической игры. «Было определенное давление на Азербайджан, на мой взгляд, с российской стороны. И Азербайджан, конечно, по наущению Турции, пытается устроить подобную инсценировку, чтобы оказать ответное давление на Россию с целью достижения компромисса по каким-то вопросам», - сказал он.

На применение «Искандера» первым намекнул бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Мовсес Акопян, после чего к этому вопросу обратился третий президент Армении Серж Саргсян, который сначала обвинил власти в том, что они не применили его в первые же дни войны, а затем отметил, что располагает достоверной информацией о том, что «Искандер» использовался в последний период войны в направлении Шуши. За этим заявлением последовал ответ премьер-министра Никола Пашиняна в виде вопроса: «Может быть, они ответят, почему выпущенная ракета «Искандер» не взорвалась или взорвалась, например, лишь на 10%».

После этого российская сторона опровергла заявления нынешнего и бывшего руководителей Армении и заявила, что в последней войне ракетные комплексы «Искандер» российского производства не использовались, а заявивший об их использовании премьер-министр Никол Пашинян, вероятно, был введен в заблуждение. Эту точку зрения подтвердил и официальный Азербайджан на уровне президента.

Чуть позже пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян заявила, что «в результате сравнения имеющихся фактов и сведений, премьер-министр Армении пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему неправильно было доложено».

«С российской стороны реакции пока нет, я примерно уже представляю, знаю, какой будет реакция, российская сторона однозначно опровергнет это и будет настаивать, что «Искандер» в любом случае не применялся. И думаю, что через некоторое время азербайджанская сторона также подтвердит, что в результате экспертизы они пришли к выводу, что в действительности ракета не была от «Искандера»», - сказал военный эксперт.

В заявлении ANAMA указаны точные географические координаты применения ракеты. В ходе проверки специалистами ведомства номера идентификации ракеты (9М723) выяснилось, что ее фрагменты принадлежат ракетному комплексу «Искандер». Даже с помощью поиска в открытых интернет-ресурсах можно выяснить, что идентификационный номер 9М723 принадлежит ракете «Искандер»», - говорится в заявлении.

«Просто идентифицировали номера ракет в том случае, когда никто не знает, ракета с каким номером находится на армянской стороне, помимо российской стороны. Она должна пройти экспертизу, чтобы понять, кассетная ли она, «Смерч», «Искандер» или что-то другое на самом деле, на сколько процентов взорвалась и т. д.», - отметил Карен Ованнисян.

По словам политолога Степана Григоряна, то, что этот шаг направлен против российской стороны, является лишь одной из целей Азербайджана. Таким образом Азербайджан пытается также сломить волну, которая существует со стороны международного сообщества в поддержку Армении. Речь идет об обвинениях в адрес Азербайджана со стороны США и Евросоюза в развязывании войны и невозвращении пленных.

«Я вижу, что Азербайджан продолжает действовать против нас, продолжает делать все, чтобы не понести наказания за развязывание этой войны, это означает, что Армения пыталась использовать «Искандер», и это может сломить волну, которая в нашу пользу. Наше правительство должно предпринять шаги по противодействию этому. С сожалением говорю, что власти Армении не используют ту блестящую ситуацию, которая сложилась для нас в плане позиции международного сообщества», - сказал политолог.