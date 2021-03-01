Премьер-министру Армении неправильно доложили о ситуации с «Искандером» - пресс-секретарь

Об этом в беседе с информационным агентством «Арменпресс» сказала пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян.

«В результате сравнения имеющихся фактов и сведений, Премьер-министр Армении пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему неправильно было доложено. Более того, заявление Премьер-министра не имеет никакого отношения к содержанию и качеству армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества.

Не вызывает сомнения и то обстоятельство, что российское оружие одно из лучших в мире. Республика Армения продолжает тесное сотрудничество с Российской Федерацией в сферах военной промышленности и высоких технологий и намерена предпринимать шаги к его дальнейшему углублению», - отметила Мане Геворкян.