Заявление Пашиняна об «Искандерах» - одно из самых обсуждаемых сегодня

В интервью интернет-ресурсу 1in.am Никол Пашинян прозрачно намекнул на то, что ракета «Искандер», выпущенная во время недавней войны в Карабахе, не взорвалась в полную силу. Между тем, бывший министр обороны Сейран Оганян утверждает, что проблемы с «Искандером» возникнуть не могло.

Никол Пашинян этим заявлением ответил на критику бывшего президента Сержа Саргсяна о том, почему «Искандер» не был применен на 3-й или 4-й день войны, когда Азербайджан скопил огромные силы и военную технику в Горадизе и других районах.

В интервью «Армньюз» Саргсян сказал, что у него есть достоверная информация о том, что «Искандер» был применен в направлении Шуши. А бои в Шуши и за Шуши шли в последние дни войны.

Пашинян решил ответить в том же стиле: если Саргсян назвал его «капитулянтом», не упомянув его имени, то Пашинян назвал Саргсяна «отвергнутым». «Отвергнутый должен знать ответы на многие вопросов и не задавать вопросы, ответ на которые он знает. Может быть, они ответят, почему выпущенная ракета «Искандер» не взорвалась или взорвалась, например, лишь на 10%», - сказал Пашинян.

На уточняющий вопрос, разве так тоже бывает, премьер-министр ответил: «Не знаю. Может быть, это было оружие 80-х годов?»

Экс-министр обороны Сейран Оганян сказал, что «Искандер» был приобретен во время его пребывания на должности министра обороны, в конце 2015 года. Впервые ракетное оружие наступательного назначения было продемонстрировано в Ереване во время военного парада, посвященного 25-летию независимости Армении в 2016 году.

«Я не думаю, что это возможно. Что значит, что ракеты были применены на 10% или они взорвались на 10%? Что это такое? После попадания ракета может взорваться на 10%, а остальные 90% могут не взорваться? Эти вопросы следует задать ему. Я думаю, что он не тот специалист, он очень далекий от этого человек, чтобы делать об этом заключения», - сказал Радио Азатутюн Оганян.

Член команды Пашиняна Андраник Кочарян, возглавляющий парламентскую комиссию по вопросам обороны и безопасности, заявил, что озвученная премьер-министром точка зрения нуждается в изучении.

Кстати, Кочарян опроверг заявление Сержа Саргсяна о том, что «Искандер» был применен в направлении Шуши, назвав это заявление сделанным против Армении.

«То же уголовное обвинение против Давида Галстяна, он обвиняется в очень тяжком преступлении, что стрельба снарядами могла не дать результатов. Теперь что это означает, что мы могли приобрести такое вооружение, что стрелок был уверен, что, указав координаты, он достигнет нужной цели, но вы представляете, если подозрения г-на Пашиняна оправдаются, это означает, что мы должны все просмотреть. Но пересмотр не означает постоянно двигаться назад, мы также должны думать о движении вперед», - сказал Кочарян.

На замечание журналиста, что это заявление Пашиняна может стать причиной армяно-российского скандала, поскольку Пашинян косвенно заявил, что российское оружие бесполезно, Кочарян ответил так: «До заявления Никола Пашиняна очень опасные заявления сделали десять лет руководивший Республикой Армения Серж Саргсян и занимавший во время правления Сержа Саргсяна очень высокий пост Мовсес Акопян, а они по-прежнему остаются носителями секретных данных».