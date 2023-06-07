Армен Григорян едет в Минск, где, возможно, обсудит вопрос получения оружия от России

Секретарь Совета безопасности Армении сегодня с рабочим визитом отбывает в Беларусь. Армен Григорян примет участие в очередном заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, сообщили в правительстве.

Участники встречи обсудят вызовы и угрозы безопасности государств-членов ОДКБ, а также меры по их нейтрализации, сообщают в военном блоке.

На днях в интервью Общественному телевидению сам Григорян сообщил, что на этой неделе едет в Минск.

На фоне сохраняющейся напряженности в отношениях с ОДКБ официальный Ереван отказался от участия в заседании Совета министров обороны военного блока 25 мая. Министерство обороны Армении не уточнило причину.

Отсутствие Сурена Папикяна не осталось незамеченным. Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул важность участия Еревана в мероприятиях ОДКБ.

«Армения - член нашей организации, наш союзник. Мы заинтересованы в установлении мира и делаем все возможное для стабилизации обстановки в Закавказье. При этом особо хотел бы отметить важность участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ», - сказал министр обороны РФ.

Почему на этот раз Ереван решил принять участие в очередном заседании военной структуры, скобки не раскрывается.

Сам Армен Григорян в интервью Общественному телевидению не исключил, что в Минске, возможно, обсудит с российским коллегой судьбу заказанного Ереваном оружия стоимостью в миллионы долларов.

«Если это произойдет, мы обсудим вопросы двусторонних отношений. Учитывая ту реальность, которая существует, то есть войну России и Украины, возможности России обслуживать эту ее войну, а также учитывая, что возможности не столь велики для осуществления также экспорта, мы также пошли по пути поиска других ресурсов», - сказал Григорян.

Власти Армении пока не уточняют, будет ли Армения участвовать в ожидаемых в Киргизии военных учениях ОДКБ «Нерушимое братство». Эти учения должны были пройти в Армении, однако Ереван их отменил.

Позднее премьер-министр Армении пояснил, что они все еще ждут от ОДКБ конкретных оценок, чтобы понять, какова зона ответственности альянса. Армения потребовала от ОДКБ осудить вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении в сентябре 2022 года. Армения также отказалась от своей квоты на должность заместителя генерального секретаря ОДКБ.

Недавно Армен Григорян сказал, что Ереван обсуждал вопрос о выходе из ОДКБ. В опубликованном в воскресенье интервью секретарь Совета безопасности, вновь раскритиковав структуру, высказался о неэффективности ОДКБ.

«Начиная с 2020 года, трудно найти какой-либо пример содействия, потому что вы знаете, что с 2020 года было три крупномасштабных нападения Азербайджана на Республику Армения, и во время этих трех нападений ОДКБ не оказала никакой поддержки Республике. Армения», - сказал секретарь Совбеза Армении.

В ходе состоявшейся 22 мая пресс-конференции премьер-министр Армении заявил, что вопрос о выходе из ОДКБ пока не исключен из повестки дня. Реакция официальной Москвы не заставила себя долго ждать. Если лоббируется позиция о выходе Армении из ОДКБ, то надо понимать всю опасность манипулирования словами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.