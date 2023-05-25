Папикян не поехал в Минск на заседание ОДКБ

Об этом Радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь Минобороны Арам Торосян.

Военное ведомство Армении пока не ответило на вопрос Радио Азатутюн о причинах.

Между тем, выступая на заседании Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске в четверг, министр обороны России Сергей Шойгу заявил о важности участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках организации.

«Армения - член нашей организации, наш союзник. Мы заинтересованы в установлении мира и делаем все возможное для стабилизации обстановки в Закавказье. При этом особо хотел бы отметить важность участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ», - заявил Шойгу, передает ТАСС.