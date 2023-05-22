Идут интенсивные переговоры по мирному договору с Азербайджаном - Пашинян

Идут интенсивные переговоры по договору об установлении мира и отношений с Азербайджаном, отметил премьер-министр, выразив надежду на скорейшее согласование текста договора и его подписание.

«Восприятие международного сообщества все больше и больше склоняется к формуле, согласно которой Армения и Азербайджан без оговорок должны признать территориальную целостность друг друга в рамках 29 800 кв. км и 86 600 кв. км соответственно, и вокруг обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха между Баку и Степанакертом должен иметь место диалог», - отметил премьер, добавив, что Ереван согласен с этой логикой и ведет переговоры в соответствии с ней.

«Международные механизмы обеспечения диалога Степанакерт-Баку чрезвычайно важны. В то же время я убежден, что стратегической гарантией обеспечения безопасности Армении является мир, который возможен при урегулировании отношений со всеми соседями. Это нелегкий процесс, но это то, чего хочет и ожидает наш народ», – сказал Пашинян.

«Ереван передал азербайджанской стороне четвертую редакцию и ждет ответа Баку»

После вашингтонских встреч Армения передала азербайджанской стороне четвертую редакцию [текста мирного договора] и ждет ответа Баку, сказал Пашинян, вновь подтвердив, что задача Еревана - как можно скорее завершить переговоры и подписать мирный договор, над которым команда интенсивно работает.

На вопрос, возможно ли подписание мирного договора на предстоящих встречах в Москве, Кишиневе или Гранаде, премьер-министр ответил, что московская встреча состоится в четверг, 25 мая, и он не считает реалистичным подписание документа в эти сроки.

«Сейчас, если я не ошибаюсь, мы отправили азербайджанской стороне четвертую редакцию. Теперь мы ждем их ответа, в котором, как мы надеемся, будут отражены обсуждения, которые состоялись в Вашингтоне, понимание, договоренности, прогресс в понимании, который был зафиксирован. Например, если выяснится, что Азербайджан представит свои ответы на этой неделе, и если одной недели будет достаточно для анализа, если мы увидим, что эти предложения и подходы приемлемы в компромиссной логике, то почему бы и нет? Но на данный момент мы их ответов еще не получили», - сказал Пашинян.

На 25 мая в Москве запланирована трехсторонняя встреча лидеров Армении, России и Азербайджана. Никол Пашинян также проведет встречу с Ильхамом Алиевым 1 июня в Кишиневе с участием президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Такая же пятисторонняя встреча также состоится в октябре в Гранаде (Испания).

«Нет повестки изгнания России»

В повестке отношений Армения-Евросоюз и Армения-США нет повестки изгнания Российской Федерации, сказал Никол Пашинян.

Пашинян заявил, что в повестке отношений между Арменией и Евросоюзом, Арменией и США нет повестки об исключении РФ.

«Другой вопрос, что мы начали с нашими западными партнерами обсуждать вопросы, касающиеся сферы безопасности. Ранее подобные вопросы мы с ними вообще не обсуждали, потому что считали, что в регионе есть архитектура безопасности, которая как минимум де-юре должна быть неприкасаема и неуязвима. Когда мы видим, что эта система безопасности не действует по объективным или субъективным причинам или действует не так, как сформулировано в документах, имеющих обязательную юридическую силу, мы начинаем обсуждать вопросы безопасности также с западными партнерами и не только с западными партнерами», - сказал Пашинян.

Говоря об ОДКБ, премьер отметил, что миссия ОДКБ не действует на территории Республики Армения по той простой причине, что она не указывает, какова территория Республика Армения, которую она себе представляет. «Фундаментальная проблема в этом, когда ОДКБ четко подчеркнет это, 90 процентов проблем исчезнут», - сказал Пашинян.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян на днях заявил, что в Армении были обсуждения по вопросу выхода из ОДКБ. Заместитель министра иностранных дел Мнацакан Сафарян уточнил, что вопрос, скорее всего, обсуждался в Совете безопасности в дни нападения Азербайджана в сентябре прошлого года. Тогда правительство официально обратилось к России и ОДКБ, рассчитывая, в том числе, на военную помощь для восстановления территориальной целостности Армении и обеспечения вывода азербайджанских вооруженных сил с территории страны. Эта помощь не была получена, ОДКБ лишь выразила готовность направить наблюдателей.

«Я не призывал сына отказаться от жалобы»

Пашинян сегодня в ответ на вопрос Радио Азатутюн сказал, что не призывал своего сына Ашота Пашиняна отказаться от жалобы против Гаяне Акопян.

В воскресенье мать военнослужащего Жоры Мартиросяна, погибшего в ходе 44-дневной войне осенью 2020 года, Гаяне Акопян была арестована сроком на один месяц в связи с делом о попытке похищения Ашота Пашиняна. Следственный комитет возбудил уголовное дело о похищении человека на основании сообщения сына Пашиняна.

Пашинян сказал, что когда состоялся первый разговор с сыном на эту тему, его сын своими доводами лишил его возможности обратиться к нему с подобным призывом.

«Меня не было в Армении во время инцидента, еще не вернувшись, я увидел, что запущены правовые процедуры. Когда я с ним разговаривал, он сказал: «разве цель не в том, чтобы решать вопросы в РА правовыми способами?» Как мне теперь ответить на этот факт? Должен ли я теперь взять своих друзей, членов моего отряда, и совершить ответное действие, или я должен ответить неуважением на неуважение, должен ответить угрозой на угрозу, должен ответить похищением на похищение? Это неприемлемо, и все люди в Республике Армения должны зафиксировать, что вопросы должны решаться правовым путем. Он мне сказал: «в моем понимании, в этом и заключались цель и смысл твоей политической деятельности и борьбы». После этого у меня нет никаких аргументов, чтобы обратиться к нему с этим призывом или просьбой», - сказал Пашинян.