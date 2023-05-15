«Позиции очень сблизились в вопросе возобновления железнодорожного сообщения в Нахичеван и через него» - Мишель

Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность признанию территориальной целостности друг друга, заявил председатель Европейского совета после более чем четырехчасовых переговоров, состоявшихся вчера в Брюсселе.

Причем на этот раз Шарль Мишель сделал акцент на территории двух стран: 29 тысяч 800 квадратных километров Армении и 86 тысяч 600 квадратных километров Азербайджана. 86 тысяч 600 квадратных километров – это территория Советского Азербайджана, в который входил также Нагорный Карабах.

«Лидеры подтвердили свою безоговорочную приверженность Алма-Атинской декларации 1991 года и территориальной целостности 29 800 квадратных километров Армении и 86 600 квадратных километров Азербайджана», - заявил европейский чиновник.

Констатировав, что Армения признает Карабах в составе Азербайджана, Шарль Мишель в то же время отметил, что стороны обменялись мнениями «по вопросам прав и безопасности армян, проживающих в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области».

Сам глава Европейского совета лично от своего имени призвал Азербайджан говорить напрямую с населением Карабаха и разработать повестку дня, целью которой должно быть гарантирование прав и безопасности населения Карабаха в тесном сотрудничестве с международным сообществом.

В чем конкретно заключается это сотрудничество с международным сообществом и готов ли к нему Алиев, Мишель не уточнил.

«Я призвал Азербайджан подключиться к разработке позитивной повестки дня с целью гарантирования прав и безопасности населения в тесном сотрудничестве с международным сообществом. Я также говорил о необходимости прозрачного и конструктивного диалога между Баку и этим населением. Я считаю важным воздерживаться от враждебной риторики, действовать добросовестно и проявлять лидерство для достижения взаимоприемлемых решений», - сказал Шарль Мишель.

«Стороны добились явного прогресса в вопросе разблокирования коммуникаций и экономических связей»

В качестве прогресса Мишель отметил, что стороны добились явного прогресса в вопросе разблокирования коммуникаций и экономических связей.

Не уточнив деталей, глава Европейского совета сказал, что «позиции сейчас очень сблизились, особенно в вопросе возобновления железнодорожного сообщения в Нахичеван и через него».

«Сейчас лидеры поручили своим командам доработать соглашение об условиях открытия железнодорожного сообщения и необходимых строительных работах с конкретным графиком», - сказал Мишель, подчеркнув, что стороны договорились заручиться поддержкой Всемирной таможенной организации.

Мишель, однако, не уточнил, отказался ли президент Азербайджана от идеи так называемого «Зангезурского коридора».

«Окончательная делимитация границы должна быть проведена путем переговоров»

Следующий вопрос, в направлении которого, по словам Мишеля, произошел сдвиг, это делимитация и демаркация границы.

Алиев и Пашинян, в частности, договорились о восстановлении работы пограничных комиссий, а также договорились о том, что окончательная делимитация границы должна быть проведена путем переговоров.

«Есть понимание, что в ближайшие недели задержанные будут освобождены»

Кроме того, по словам Шарля Мишеля, стороны также обсудили вопрос пленных и заложников. Есть понимание, что в ближайшие недели задержанные будут освобождены. Сколько человек вернутся домой, Мишель не уточнил, однако подчеркнул, что, по его убеждению, эта договоренность должна распространяться также на тех солдат, которые заблудились и перешли границу.

Несколько недель назад на армянской стороне были задержаны двое нарушивших границу азербайджанских солдат, один из которых, кстати, обвиняется в убийстве. Азербайджанская пресса уже утверждает, что этот призыв Мишеля касается и их освобождения.

Согласно официальным сообщениям, в ходе вчерашних переговоров не было подписано никакого документа, однако Алиев и Пашинян договорились продолжить переговоры.

По завершении встречи Шарль Мишель подчеркнул, что «после эффективных переговоров по мирному договору в Вашингтоне необходимо сохранить позитивный прогресс и предпринять решительные шаги в направлении подписания всеобъемлющего мирного договора между Арменией и Азербайджаном».

Лидеры двух стран, по сообщению европейского чиновника, вновь встретятся в июле в Брюсселе, а перед этим проведут встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем в рамках предстоящего в Кишиневе 1 июня 2-го саммита Европейского политического сообщества. Кроме того, президент Европейского совета намерен пригласить Алиева и Пашиняна на еще одну встречу в октябре.