СНБ пока не объясняет, как азербайджанцы пересекли границу и дошли до Бнуниса и Ашотавана

Спустя сутки после появления азербайджанцев в селах Бнунис и Ашотаван Сисианского района Сюникской области Армении, примерно в 20 километрах от армяно-азербайджанской границы, Служба национальной безопасности (СНБ) не дает пока каких-либо объяснений того, где они пересекли армяно-азербайджанскую границу, как дошли до Сисиана, с какой целью проникли, если ли еще задержанные помимо одного задержанного азербайджанца.

«В первую очередь, в связи с незаконным пересечением государственной границы Армении и вторжением диверсионной группы адресатом является контрразведывательная служба СНБ, и она должна дать ответ, как сработала служба, что даже один человек смог перейти границу», - заявил правозащитник Артур Сакунц.

По мнению правозащитника, ожидающего от СНБ разъяснений по поводу проникновения азербайджанцев, неопределенность усиливает тревогу жителей Сюника, которые вчера рассказали Радио Азатутюн, что больше не чувствуют себя в безопасности в своих собственных домах.

Вчера ночью в дверь дома одного из жителей Бнуниса постучали люди в масках, ничего не сказали, после чего житель закрыл дверь и вызвал полицию. Позже на одной из улиц другой общины Сисианского района - Ашотавана, местные жители обнаружили азербайджанца и передали его полиции.

Вчера Минобороны Армении подтвердило, что на территории Армении был обнаружен и задержан военнослужащий вооруженных сил Азербайджана, который рассказал, что с ним был еще один военнослужащий.

Жители Сисиана, однако, не уверены, что в Армению проникли только два человека, и подозревают, что армяно-азербайджанскую границу могла пересечь целая группа. Кто должен ответить на волнующие всех вопросы?

«В сентябре прошлого года, когда было совершено нападение в направлении Джермука, а до этого 12 мая - во всех тех случаях мы так и не узнали, какое объяснение дало контрразведывательное управление СНБ. Это не упущение, а преступное бездействие», - сказал Сакунц.

В то время как власти до сих пор не дают объяснений по поводу проникших в Армению азербайджанцев, жители села Бнунис этой ночью наглухо заперли двери своих домов. Официально даже не уточнялось, с какого участка армяно-азербайджанской границы азербайджанские военнослужащие вошли на территорию Армении.

Военное ведомство Азербайджана вчера сообщило, что двое азербайджанских военнослужащих в направлении Шахбузского района Нахичевана, граничащего с Сюником, заблудились «при неблагоприятных погодных и в условиях ограниченной видимости».