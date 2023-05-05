Стороны добились существенного прогресса в решении сложных вопросов – Блинкен об армяно-азербайджанских переговорах

С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг после завершения четырехдневных переговоров между министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и его азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Вашингтоне.

Как подчеркнул Блинкен, обе стороны продемонстрировали «искреннюю приверженность нормализации отношений и прекращению давнего конфликта между двумя странами».

«И Армения, и Азербайджан в принципе согласились на определенные условия и лучше понимают позиции друг друга по нерешенным вопросам. Я предложил министрам вернуться в свои столицы, чтобы поделиться со своими правительствами мнением о том, что при наличии дополнительной доброй воли, гибкости и компромисса соглашение будет в пределах досягаемости. Они будут и впредь пользоваться полной поддержкой и участием Соединенных Штатов в своих усилиях по обеспечению долгосрочного и устойчивого мира», - заявил госсекретарь США в заявлении, размещенном на официальном сайте Государственного департамента.

Вчера об итогах переговоров Мирзоян-Байрамов также сообщило Министерства иностранных дел Армении.

«Министры поделились своими мнениями о текущей ситуации и представили свои позиции по существующим вопросам, касающимся урегулирования отношений.

Министры и их команды достигли прогресса во взаимопонимании по некоторым статьям проекта двустороннего соглашения «О мире и установлении межгосударственных отношений», при этом зафиксировав, что позиции по некоторым ключевым вопросам по-прежнему расходятся», - говорится в сообщении.

В МИД Армении также отметили, что оба министра выразили признательность американской стороне за проведение переговоров между Арменией и Азербайджаном и что стороны договорились продолжить обсуждения.