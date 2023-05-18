По предложению российской стороны в Москве запланирована встреча Пашинян-Путин-Алиев

После встречи лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета и перед встречей 1 июня в Кишиневе с участием лидеров Франции и Германии запланированы еще одни переговоры в Москве, сообщил сегодня премьер-министр Армении, не раскрыв их повестки.

«Нам уже поступило предложение российской стороны провести трехстороннюю встречу на высшем уровне в Москве 25 мая при посредничестве президента Российской Федерации, и мы это предложение приняли. Пятисторонняя встреча с участием президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца запланирована на 1 июня в Кишиневе в рамках второго саммита Европейского политического сообщества», - сказал Никол Пашинян.

О встрече, которая состоится на следующей неделе в Москве при посредничестве Путина, пока официальные Москва и Баку не сообщили.

Есть еще одна договоренность о пятисторонней встрече при посредничестве Запада - в октябре в Гранаде (Испания), сегодня сообщил Пашинян. А перед московской трехсторонней встречей, намеченной на 25 мая, завтра в столице России пройдут переговоры министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России. Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов уже находятся в Москве.

Важный, по мнению Пашиняна, шаг для установления стабильности в регионе

Что обсуждалось на брюссельской встрече и какая повестка дня ожидается в Москве? Сегодня на заседании правительства Пашинян вновь говорил об основных темах встречи в Брюсселе: две страны вновь признали территориальную целостность друг друга.

«14 мая мы, по сути, сделали еще один шаг, и, как сказано в заявлении президента Европейского совета по итогам встречи 14 мая, мы зафиксировали, что Азербайджан признает территориальную целостность 29 800 квадратных километров Армении, а Армения признает территориальную целостность 86 600 квадратных километров Азербайджана», - отметил он.

Пашинян считает это важным шагом для установления стабильности в регионе, но на фоне заявления премьера о признании территориальной целостности Азербайджана ни один представитель правящей силы в последние дни прямо не говорил, что Армения признает Нагорный Карабах в составе Азербайджана, при этом и не опровергая этого.

Говоря о Нагорном Карабахе, Пашинян сегодня подчеркнул, что в Брюсселе также обсуждался вопрос прав и безопасности проживающих в Карабахе армян. «Хочу обратить особое внимание на то, что в заявлении председателя Европейского совета по итогам трехсторонней встречи 14 мая подчеркнута важность диалога между Баку и Степанакертом относительно прав и безопасности армян Нагорного Карабаха в сотрудничестве с международным сообществом. Это процесс, который является существенным для реального и всестороннего урегулирования отношений с Азербайджаном и установления прочного мира в регионе», - сказал Пашинян.

Помимо признания территориальной целостности друг друга и вопросов возможного диалога между Баку и Степанакертом, Пашинян и Алиев при посредничестве Мишеля обсудили также вопрос восстановления железной дороги, освобождения пленных и других удерживаемых лиц, сообщил сегодня премьер-министр, добавив, что тема пленных в особенности очень чувствительна, поэтому он не стал вдаваться в подробности. Между тем, председатель Европейского совета после переговоров сообщил, что задержанные будут освобождены в ближайшее время. Однако спустя четыре дня после переговоров в этом вопросе нет никаких подвижек.

Продолжатся ли обсуждения этой же повестки в Москве, власти не уточняют. Но официальный Ереван неоднократно заявлял, что вне зависимости от площадок и посредников повестка диалога между Арменией и Азербайджаном одна и та же. Можно предположить, что в ходе московской встречи будет также затронуто блокирование Лачинского коридора, что, по оценке армянской стороны, является грубым нарушением трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, подписанного также президентом России.