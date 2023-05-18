Ален Симонян призвал имеющих тесные отношения с Азербайджаном партнеров по ОДКБ предпринять действенные шаги

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян призвал участников прошедшего сегодня в Минске заседания Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чьи страны имеют близкие и тесные отношения с Азербайджаном, предпринять действенные шаги по устранению нарушений международного права и исключению применения силы.

«Все эти вызовы требуют от всех государств-участников ОДКБ решения имеющихся вопросов посредством использования всего инструментария Организации, и главное, выражения по ним четких позиций без предвзятых политических предпочтений и приоритетов. Если мы не сумеем вместе этого сделать, завтра подобные вызовы могут встать перед каждым из членов ОДКБ», - в своем выступлении сказал спикер парламента Армении.

Напомнив, что Армения не раз заявляла о готовности к заключению мирного договора и взаимному признанию территориальной целостности, Симонян отметил, что в последние дни, как и прежде, Азербайджан продолжает придерживаться агрессивной позиции. Он подчеркнул, что «в результате широкомасштабных военных действий против территориальной целостности Армении, а также тактики ползучей военной оккупации, осуществленных Азербайджаном в течении последних трех лет, незаконно оккупированы порядка 150 кв. км суверенной территории Республики Армения – зоны ответственности ОДКБ».

«Мы сожалеем, что в нашей Организации так и нет общей оценки факта агрессии Азербайджана против суверенной территории члена ОДКБ Республики Армения, что на международно-признанной территории Армении сохраняется противоправное присутствие вторгнувшихся вооруженных сил Азербайджана. В контексте миссии наблюдателей ОДКБ на границе с Азербайджаном подчеркну, что для того, чтобы миссия была эффективной для страны и региона в целом, необходимо уточнение зоны ответственности ОДКБ. Озадачивает неопределенность позиций коллег, когда на земле есть неоспоримые факты агрессии и нарушений международно-признанных границ Армении», - заявил спикер НС.

Перед заседанием Совета ПА ОДКБ с главами делегаций государств-членов встретился президент Беларуси Александр Лукашенко, возглавляемая им страна также известна своими тесными связями с Азербайджаном. Между тем, президент Беларуси отметил, что Минск намерен работать над повышением сплоченности стран ОДКБ.

«Укрепление организации, обеспечение безопасности в зоне ее ответственности возможно после разрешения существующих противоречий», - сказал он, не уточнив, как он себе представляет решение существующих противоречий.

Однако в последние дни представители властей Армении заявляют, что в Ереване на заседании Совета безопасности под руководством премьер-министра обсуждался вопрос выхода из ОДКБ. Однако на данный момент официальные лица Армении уверяют, что вопрос о выходе из ОДКБ на повестке дня не стоит.

Обсуждения о выходе из ОДКБ, по словам замглавы МИД Армении Мнацакана Сафаряна, последовали за нападением Азербайджана в сентябре прошлого года, когда Армения ожидала от партнеров по ОДКБ военной помощи, которую не получила. Официальным требованием Еревана к ОДКБ было дать политическую оценку азербайджанской агрессии до развертывания миссии. Этой оценки не последовало. Тогда Ереван приостановил предложение ОДКБ о развертывании наблюдательной миссии на армяно-азербайджанской границе, подвергшись критике со стороны Москвы за то, что Армения вместо ОДКБ отдала предпочтение миссии ЕС.

Свое неудовольствие Армения также выразила на практике: правительство отменило запланированные в Армении военные учения ОДКБ и отказалось от своей квоты заместителя генерального секретаря возглавляемого Россией военного блока.