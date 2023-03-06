Создание КПП в Лачинском коридоре остается неприемлемым для Еревана

Создание КПП в Лачинском коридоре, соединяющем Армению с Нагорным Карабахом, остается неприемлемым для Еревана. После вчерашнего кровавого инцидента Баку вновь потребовал введения режима пограничного контроля между Азербайджаном и Арменией.

«Позиция Армении не изменилась», - заявил Радио Азатутюн официальный представитель МИД Армении Ваан Унанян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев озвучил идею создания КПП после мюнхенских переговоров. В ответ министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил: «Переговоры по регламенту Лачинского коридора, да еще вновь в результате применения силы и угрозы применения новой силы, для нас очевидно неприемлемы».

Вчерашнее азербайджанское диверсионное нападение, в результате которого погибли трое полицейских из Карабаха, официальный Ереван расценил как терроризм, а Степанакерт - как военное преступление.

Еще одним требованием, выдвинутым вчера Азербайджаном, был немедленный вывод «армянских вооруженных сил» из Карабаха.

По мнению МИД Армении, версия Азербайджана о том, что они получили оперативную информацию о переброске оружия, боеприпасов и личного состава из Армении в Нагорный Карабах, является абсурдной, бездоказательной и необоснованной.

«Из опубликованных МВД Нагорного Карабаха кадров становится понятным, что диверсионная группа Азербайджана напала на «УАЗ», в котором находились четверо сотрудников МВД Нагорного Карабаха, направлявшихся по служебным целям из Степанакерта в села Хин Шен и Мец Шен. Видеозапись доказывает, что кроме рабочих документов и табельного оружия при них ничего не было», - говорится в заявлении МИД Армении.

Цель действий Азербайджана – оказать давление в контактах, добиться уступок, в конечном итоге, добиться исхода армян из Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], считает председатель комисии по внешним отношениям Национального собрания Нагорного Карабаха Ваграм Балаян.

Во время встречи в Иваняне (Ходжалы) 1 марта Азербайджан поставил вопрос о КПП в Лачине, что на это ответил Степанакерт? Во всяком случае, из разъяснений посланника карабахской стороны это неясно. Депутат Балаян сказал, что ему неизвестны подробности переговоров.

Перед контактами представителей Баку и Степанакерта министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что трехсторонняя декларация не предусматривает создание КПП в Лачинском коридоре, но не исключает установку дополнительных средств технического досмотра на дороге, соединяющей Армению в Нагорный Карабах. После этого было сказано, что речь идет о рентген-сканере.

По словам Балаяна, окончательного решения по поводу установки рентген-сканера пока нет. «Если бы была договоренность, они бы не стреляли. Ведутся переговоры, но, насколько мне известно, окончательного результата пока нет», - сказал карабахский депутат.