МИД Армении: Выдвинутая Азербайджаном официальная версия – абсурдна

В армянском внешнеполитическом ведомстве назвали атаку «заранее спланированной провокацией».

«В результате диверсионного нападения, совершенного вооруженными силами Азербайджана в Нагорном Карабахе 5 марта, погибли трое сотрудников паспортно-визового отдела Полиции МВД Нагорного Карабаха, один ранен.

Факты свидетельствуют, что это заранее спланированная и проинструктированная высшим руководством Азербайджана провокация. После инцидента официальные органы Азербайджана распространили сведения о том, что якобы получили оперативную информацию о переброске оружия, боеприпасов и личного состава из Армении в Нагорный Карабах.

Выдвинутая Азербайджаном официальная версия – абсурдна: никаких фактов и обоснований в подтверждение этой версии они не представили и не могут представить. Это происходит менее чем через две недели после вынесенного Международным судом решения, которым были опровергнуты абсурдные заявления Азербайджана о якобы установленных Арменией минах.

Упомянутые действия Азербайджана являются практическим опровержением искренности Баку в отношении установления мира и стабильности в регионе. Это еще раз показывает необходимость гарантий обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха и международного участия в них», - говорится в заявлении МИД Армении.

В Ереване заявили, что утверждения Азербайджана о том, что Армения направляет в Нагорный Карабах оружие, - нелепы.

«Из опубликованных МВД Нагорного Карабаха кадров становится понятным, что диверсионная группа Азербайджана напала на «УАЗ», в котором находились четверо сотрудников МВД Нагорного Карабаха, направлявшихся по служебным целям из Степанакерта в села Хин Шен и Мец Шен. Кроме рабочих документов и табельного оружия при них не было ничего. Действия азербайджанской диверсионной группы иначе как терактом невозможно охарактеризовать», - говорится в заявлении МИД Армении.