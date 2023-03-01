В Карабахе встретились представители Баку и Степанакерта

Сегодня в штабе российских миротворческих сил, дислоцированных в городе Иванян (Ходжалу), состоялась очередная встреча представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана. Каждая из сторон по-своему интерпретировала повестку встречи и обсужденные вопросы.

Так, по данным «Арцахпресс», на встрече, проведенной при посредничестве российских миротворцев, обсуждался вопрос о восстановлении беспрепятственного передвижения автомобилей по Лачинскому коридору и подтверждения факта целевого использования коридора. Стороны также обсудили вопросы бесперебойного электроснабжения и газоснабжения.

Как сообщает «Арцахпресс», в рамках встречи обсуждалась также возможность мониторинга окружающей среды представителями азербайджанской стороны на рудниках Дрмбон и Кашен. Достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве, направленном на снижение напряженности и налаживание мирной жизни в регионе, говорится в сообщении.

В Баку, в свою очередь, отмечают, что обсуждался вопрос «реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в Азербайджанскую Республику в соответствии с Конституцией и законами Азербайджана».

Какой-либо интеграционный процесс исключен - Араик Арутюнян

«Мы выступаем за контакты и сотрудничество со всеми странами, соседними странами, но какой-либо интеграционный процесс исключен, хочу заявить об этом», - представляя на заседании правительства новоназначенного государственного министра Гургена Нерсисяна, сказал президент Карабаха Араик Арутюнян, по сути, ответив на заявления Баку об интеграции Карабаха в состав Азербайджана.

Арутюнян подчеркнул, что, несмотря на трудности и давление, они останутся верными идеям карабахского движения и не сделают ни шагу назад с пути независимости. Как именно, он не уточнил.

«Те, кто не разделяет логику движения, эту главную и единственную логику, не имеют права шагать с нами», - сказал президент Карабаха.

Депутат Милли Меджлиса Рамин Мамедов - ответственный за контакты с проживающими в Карабахе армянами

В отличие от Степанакерта, азербайджанская сторона сообщила, кто присутствовал на сегодняшней встрече. По сообщению агентства АПА, с армянской стороной встретился депутат Милли Меджлиса Рамин Мамедов. Он представлен как ответственный за контакты с проживающими в Карабахе армянами.

44-летний Мамедов родился в городе Мартакерт Нагорного Карабаха, учился в школе в Шуши. После Первой карабахской войны переехал в Баку. С 2020 года он является депутатом Милли Меджлиса, до этого работал в Госкомитете по делам диаспоры.

Помимо Рамина Мамедова, на сегодняшней встрече присутствовал также руководитель мониторинговой группы по расследованию незаконной эксплуатации природных ресурсов Масим Мамедов. Как сообщает АПА, в эту мониторинговую группу включены специалисты Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики и компании «Азерголд».

Кстати, азербайджанская сторона также опубликовала фото, на котором видно, что во встрече от Карабаха участвует секретарь Совета безопасности Самвел Шахраманян. Между тем, «Арцахпресс» ограничился фотографией российских миротворцев.

Карабахская сторона готова обсудить вопрос установки рентген-сканеров, но только под контролем российских миротворцев

После сегодняшней встречи Степанакерт заявил о подтверждении факта целевого использования Лачинского коридора. А вчера к этому вопросу обратился министр иностранных дел России. Сергей Лавров отметил, что трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года не предусмотрено создание контрольно-пропускных пунктов в Лачинском коридоре, но при этом счел возможным использование дополнительных технических средств для того, чтобы развеять подозрения Баку.

Официально пока не сообщается, достигнута ли сегодня договоренность об установке рентген-сканеров в Лачинском коридоре. Во всяком случае, председатель комиссии по обороне и безопасности парламента Нагорного Карабаха Сейран Айрапетян сообщил Радио Азатутюн, что они готовы обсудить вопрос установки рентген-сканеров, но только с российскими миротворцами и только под их контролем.

«Но присутствие азербайджанской стороны в качестве установки КПП или в другом качестве однозначно неприемлемо», - заявил Айрапетян.

На уточняющий вопрос, готовы ли они обсуждать установку рентген-сканеров при посредничестве и контроле российских миротворцев, карабахский депутат ответил: «Мы готовы обсуждать подобные вопросы, которые будут подняты».

Председатель комиссии по обороне и безопасности заверил, что общественность и политические силы будут проинформированы о процессах для получения их согласия.