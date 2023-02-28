Лавров: Трехсторонним заявлением не предусмотрено создание КПП в Лачинском коридоре

Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года не предусмотрено создание контрольно-пропускных пунктов в Лачинском коридоре, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня в Баку в ходе совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Он, однако, не исключил внедрения дополнительных технических средств проверки на дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией.

«Режим функционирования Лачинского коридора должен соответствовать в полной мере самому первому трехстороннему заявлению от 9–10 ноября 2020 года, что означает необходимость обеспечить свободу передвижения для исключительно гражданских гуманитарных грузов и гражданских лиц. Мы в рамках своих контактов стремимся достигнуть этого, прежде всего по линии российского миротворческого контингента. Там не предусмотрено создание каких-то контрольно-пропускных пунктов, но есть возможность техническими средствами снять подозрения, которые имеются в отношении того, что коридор действительно используется по назначению. Мы сегодня коснулись этого. Технические детали второстепенны по важности», - сказал Лавров.

Говоря о возможности проведения встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве, глава российской дипломатии повторил сделанное несколько недель назад заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, согласно которому российская сторона работает в этом направлении.

«Мы подтвердили нашу готовность предоставлять возможности для продолжения таких встреч. Азербайджанская сторона к этому готова. Армянская сторона сказала, что тоже не возражает, но пока окончательного согласия не дала, - сказал глава МИД России, при этом отметив: - Я не думаю, что мы будем как бы слишком настойчиво предлагать свои услуги, но обеим сторонам о них хорошо известно».

Касаясь размещения миссии ЕС в Армении, глава МИД России в очередной раз заявил, что Брюссель действует на Южном Кавказе «не во имя, а против чего-то».

«Мы видим, как Евросоюз откровенно злоупотребляет своими отношениями с Арменией и Азербайджаном, в том числе продавливая вызывающую серьезные сомнения с точки зрения легитимности свою так называемую миссию на территории Армении, которая вызывает много вопросов, в том числе с точки зрения ее функций, мандата, продолжительности и с точки зрения той добавленной стоимости, которую миссия может внести в усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Но это суверенный выбор сторон, с кем сотрудничать», - подчеркнул Лавров.

Министр иностранных дел Азербайджана также сегодня раскритиковал размещение миссии ЕС в Армении, отметив, что размещение долгосрочной группы наблюдателей не может не беспокоить Баку.

«С момента начала первой [двухмесячной] миссии позиции армянской стороны стали более деструктивными по всем направлениям переговорного процесса. Что же касается плавной трансформации этой миссии в долгосрочную, то, по нашему мнению, это произошло в нарушение тех процедур и договоренностей, которые были достигнуты в Женеве в октябре. Иногда с армянской стороны звучит мнение, также об этом говорят и страны-участницы, что эта миссия не имеет никакого отношения к Азербайджану, потому что находится на территории Армении. Но мы это не принимаем, потому что это не какая-то абстрактная миссия, это миссия, расположенная на армяно-азербайджанской границе, затрагивающая законные интересы Азербайджана. Кроме того, тот факт, что развертывание первой миссии обсуждалось с Азербайджаном, является еще одним доказательством того, что это признавали все стороны», - заявил Джейхун Байрамов.

Кстати, один из азербайджанских журналистов, присутствовавших сегодня на пресс-конференции, попросил главу МИД России прокомментировать заявление, сделанное премьер-министром Армении Николом Пашиняном в парламенте около трех недель назад, согласно которому развертывание миссии ЕС в территории Армении также имеет целью заверить Брюссель в том, что Ереван и Москва не планируют совместные агрессивные действия.

«Эти процитированные Вами заявления руководителя Армении я оставляю целиком на его совести», - сказал Лавров.