Баку предлагает контрольно-пропускные пункты в Лачинском коридоре, в начале и конце «Зангезурского коридора»

«Мы уже делали это предложение по неофициальным каналам, а сегодня представили официально. Армения не высказала никакой позиции», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу в Мюнхене, где ранее состоялась встреча в формате Блинкен-Пашинян-Алиев.

«По нашему первоначальному впечатлению, и Европа, и Америка считают это наше предложение логичным. Это, безусловно, важный фактор для урегулирования двусторонних отношений. Потому что если мы говорим о делимитации границы, то без пунктов пропуска этого добиться невозможно. В начале и конце «Зангезурского коридора», а также между Лачинским районом и Арменией должны быть контрольно-пропускные пункты», - заявил Алиев, согласно азербайджанским СМИ.

Армянская сторона считает неприемлемой установку пропускных пунктов в Лачинском коридоре, подчеркивая, что трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года такого не предусматривает. Согласно этому документу, Азербайджан гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов из Армении в Нагорный Карабах и обратно по Лачинскому коридору, который контролируется российскими миротворцами.

В трехсторонних заявлениях лидеров Армении, России и Азербайджана термина «Зангезурский коридор» также нет. Недавно президент Азербайджана признал, что сам ввел его в «геополитический лексикон». Речь идет об обеспечении Арменией транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванью, контроль за которым, согласно документу, должны осуществлять органы Пограничной службы ФСБ России.