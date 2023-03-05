В результате азербайджанской диверсии погибли трое карабахских полицейских – власти региона

В сообщении приводятся имена погибших: подполковник Армен Майорович Бабаян, майор Давид Валерьевич Даниелян и лейтенант Арарат Тельманович Гаспарян.

Еще один военнослужащий, лейтенант Давид Ашотович Овсепян, получил огнестрельное ранение в грудь и находится в Республиканском медицинском центре.

По данным полиции Нагорного Карабаха, азербайджанская диверсионная группа обстреляла дежурный автомобиль персонала паспортно-визового отдела полиции в районе под названием «Хайпалу».

Накануне командование российских миротворческих сил, дислоцированных в Нагорном Карабахе, сообщало о нарушениях режима прекращения огня в Мартунинском и Шушинском районах.

По данным Минобороны Нагорного Карабаха, 2 марта и в ночь со 2-го на 3-е марта подразделения вооруженных сил Азербайджана, дислоцированных на подконтрольных Баку территориях в Аскеранском, Мартакертском и Мартунском районах, с применением стрелкового оружия нарушали режим прекращения огня.

С армянской стороны потерь нет.

«О фактах нарушения режима прекращения огня было доложено командованию российских миротворческих сил. В настоящее время ситуация на линии соприкосновения относительно стабильная», - отметили военные власти Нагорного Карабаха.