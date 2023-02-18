В Мюнхене состоялась встреча Блинкен-Пашинян-Алиев

«Мы считаем, что у Армении и Азербайджана действительно есть историческая возможность обеспечить прочный мир после более чем 30-летнего конфликта», - в начале встречи отметил госсекретарь США в кратком заявлении для прессы.

Блинкен отметил, что стороны сами вновь обратили внимание на мирный процесс, в том числе посредством прямого диалога, а также с Европейским союзом и США. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы сделать все возможное для поддержки усилий, будь то напрямую или в трехстороннем формате, как сегодняшняя встреча, или с другими международными партнерами.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в начале встречи не делали заявлений.

В сообщении правительства Армении, выпущенном по итогам встречи, в частности, говорится, что в ходе встречи были затронуты ход работы над проектом мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а также вопросы разблокирования региональных транспортных инфраструктур и осуществления делимитации между двумя странами в соответствии с достигнутой в Праге договоренностью.

«Премьер-министр Пашинян подтвердил нацеленность армянской стороны на подписание такого соглашения, которое действительно будет гарантировать долгосрочный мир и стабильность в регионе.

В то же время Никол Пашинян подчеркнул факт незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора и начавшегося вследствие этого гуманитарного, экологического и энергетического кризиса в Нагорном Карабахе.

Была подчеркнута важность обеспечения продолжительности мирного процесса между Арменией и Азербайджаном», - говорится в сообщении.

Также сегодня лидеры Армении, Азербайджана и Грузии участвуют в панельной дискуссии по вопросам Южного Кавказа в рамках 59-й ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности. Мероприятие проходит под названием «Свернуть горы? Строительство безопасности на Южном Кавказе».