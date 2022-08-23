Чавушоглу вновь увязал примирение с Арменией с отношениями между Ереваном и Баку

«Стабильный мир может стать реальностью путем заключения всеобъемлющего мира между Арменией и Азербайджаном»

Нереально рассматривать процесс нормализации армяно-турецких отношений независимо от армяно-азербайджанских переговоров, заявил сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире турецкого телеканала Haber Global.

Несмотря на то, что и Ереван, и Анкара заявляют, что отношения должны быть урегулированы без предварительных условий, однако сегодня Мевлют Чавушоглу в очередной раз увязал примирение с Арменией с отношениями между Ереваном и Баку.

«Стабильный мир на Южном Кавказе может стать реальностью путем заключения всеобъемлющего мира между Арменией и Азербайджаном, который мы также поддерживаем. Азербайджан сделал предложение Армении, на которое Армения долгое время положительно не отвечала. Во время последней встречи в Брюсселе главам внешнеполитических ведомств двух стран было поручено работать в этом направлении. Для уточнения границ была создана совместная комиссия по делимитации», - сказал он.

Хотя правительство Армении уже второй год утверждает, что не обсуждает ни одного вопроса в рамках коридорной логики, сегодня глава МИД Турции вновь поднял вопрос «Зангезурского коридора», заявив, что он зафиксирован в заявлении, подписанном лидерами Армении, Азербайджана и России после 44-дневной войны.

Чавушоглу оправдал действия Азербайджана в связи с событиями в Лачинском коридоре

Кроме того, Чавушоглу коснулся и другого требования Баку – вывода армянских войск из Карабаха. «Вы знаете, есть еще Зангезурский коридор, разговоры о котором беспокоят Армению. Но это есть в договорах, которые вы подписали, в трехстороннем договоре, частью которого является и Россия. Вы скажите: действительно ли вы хотите мира в регионе или нет», - заявил он.

Более того, Чавушоглу оправдал действия Азербайджана во время событий, произошедших в Лачинском коридоре в начале месяца, когда с армянской стороны погибли двое военнослужащих и более десятка получили ранения. Тогда же Азербайджан передал армянской стороне через российских миротворцев требование организовать сообщение между Нагорным Карабахом и Арменией по новому маршруту, минуя населенные пункты Бердзор (Лачин), Агавно (Забух) и Сус, которые до 25 августа должны быть переданы под контроль Азербайджана.

«Азербайджан должен полностью установить свой суверенитет на своих землях, развивать эти регионы, и он говорит армянам, проживающим на этих территориях: давайте, возвращайте, вы будете пользоваться всеми своими правами. Азербайджан предложил всеобъемлющий мирный договор. Что еще он может сделать?» - сказал глава МИД Турции.

Чавушоглу несколько раз повторил, что Турция и Азербайджан хотят мира, при этом утверждая, что Армения должна предпринять для этого шаги, а «не пытаться оправдаться» тем, что находится под давлением Диаспоры и внутренних экстремистских сил.

«Власти Армении получили на выборах большой вотум доверия, и лишь небольшая часть Диаспоры выступает против этих процессов», - сказал Чавушоглу, не уточнив, когда и где Ереван приводил такие аргументы.

«Давайте сделаем Южный Кавказ регионом сотрудничества и мира. Пусть выиграют все, и пусть больше всех выиграет Армения», - сказал он.

На границе проводятся совместные практические работы – глава МИД Турции

В конце прошлого года Ереван и Анкара назначили спецпредставителей по нормализации отношений, которые за последние полгода встречались уже четыре раза. Несколько недель назад переговорщик с турецкой стороны Сердар Кылыч также посетил граничащий с Арменией Карс. Министр иностранных дел Турции подтвердил, что на месте ведутся подготовительные работы.

«Были встречи, были предприняты шаги по повышению доверия: возобновление полетов, открытие нашего воздушного пространства, были предприняты некоторые шаги в отношении торговли. На границе проводятся совместные практические работы, чтобы быть готовыми, если в будущем будет принято решение об открытии границ», - сказал Чавушоглу.

В июле стороны договорились открыть армяно-турецкую границу для граждан третьих стран и начать прямые авиаперевозки грузов. Премьер-министр Армении на заседании правительства поручил как можно скорее реализовать эти договоренности, однако до сих пор, спустя более месяца, ни Ереван, ни Анкара не заявили о практических подвижках.