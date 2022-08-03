Армия обороны Карабаха сообщает о 2 погибших и 14 раненых военнослужащих

Согласно сообщению, 3 августа, начиная с 09:00, азербайджанские подразделения, грубо нарушив режим прекращения огня, обстреливали боевые позиции Армии обороны Нагорного Карабаха и место постоянной дислокации одной из воинских частей, помимо разнокалиберного стрелкового оружия применяя также минометы, гранатометы и ударных БПЛА. В результате этого смертельное ранение получили военнослужащие контрактной службы Армии обороны Гурген Галериевич Габриелян и Артур Юрьевич Хачатрян. ]

Еще 14 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Согласно сообщению карабахского оборонного ведомства, по состоянию на 18:00 оперативно-тактическая обстановка относительно стабильная.

Совместно с командованием российской миротворческой бригады в Нагорном Карабахе принимаются меры по стабилизации ситуации, также говорится в сообщении.

Министерство обороны Нагорного Карабаха разделяет тяжелую горечь утраты и выражает поддержку членам семей, родным и сослуживцам погибших военнослужащих, говорится в сообщении.

Указом президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, с 3 августа в Карабахеобъявлена частичная мобилизация.

Ситуация обострилась с утра 1 августа, когда, согласно официальному сообщению, азербайджанские подразделения предприняли попытки пересечения линии соприкосновения на ряде участков северной и северо-западной приграничной зоны. Сообщалось также о ранении армянского военнослужащего Альберта Бахшияна.

Вчера вечером Минобороны России также сообщило, что за последние дни зафиксировано три нарушения режима прекращения огня азербайджанскими подразделениями в зоне ответственности российских миротворцев.

Ранее сегодня Баку обвинил Ереван в нарушении положений трехстороннего заявления. Министерство обороны Азербайджана до этого сообщило об инциденте близ Лачина, в результате которого, по данным официального Баку, погиб азербайджанский военнослужащий.